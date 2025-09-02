Prima pagină » Actualitate » Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”

Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”

02 sept. 2025, 11:49, Actualitate
Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”
sursa foto: Facebook

Dan Negru și-a arătat nemulțumirea față de infrastructura din Româmnia, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului. Într-o postare pe Facebook, prezentatorul a vorbit despre lispa de investiții, comparand situația drumurilor cu cea de acum trei decenii, când și-a început cariera în televiziune.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități. Acu vreo 30 de ani m-am apucat de televiziune și am început naveta Timișoara-București pe drumul ăsta. Drumul e la fel ca atunci”, a scris Dan Negru.

Dan Negru a rememorate faptul că, de-a lungul anilor, a cunoscut personal mai mulți lideri politici, dar nu i-a întrebat niciodată unde se duc banii românilor.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea.

Discuții banale am avut cu toți, nu pricep la politică sau economie. Dar acu îmi pare rău printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”.

Totodată, prezentatorul a descris și dificultățile pe care le întâmpină când are filmări în București:

Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”.

Vedeta a ținut să sublinieze și lipsa de transparență a autorităților, sugerând că statul ar trebui să le explice românilor clar pe cae se duc taxele colectate:

Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! N-ar fi mai bine ca statul -mi spună așa: «Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani». Concret și țintit. Și da banii împăcat”.

Pe final, prezentatorul a concluzionat ironic:

Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”.

Autorul recomandă:

Dan Negru: „A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV, Pippo Baudo

Dan Negru, semnal de alarmă: România e țara în care există DISCRIMINARE de vârstă! Mihaela Rădulescu e o victimă!”

Citește și

POLITICĂ BOLOJAN aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE”
11:48
BOLOJAN aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE”
POLITICĂ CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
11:43
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
EDUCAȚIE BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”
11:16
BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”
GUVERN Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
11:10
Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
ACTUALITATE Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați
11:01
Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major”
10:53
Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major”
Mediafax
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Profesorii amână prima zi de școală! Ce se întâmplă cu elevii începând de marți, 9 septembrie
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
S-a stins cel mai iubit actor. A avut o carieră de peste patru decenii și apariții memorabile. Nu va fi uitat
Evz.ro
Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Tudor Chirilă, atac furibund la adresa lui Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel decât în luna mai?”. De ce l-a pus la zid artistul pe președintele României și ce mesaj i-a transmis?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Astronomii au descoperit unul dintre cele mai masive sisteme stelare binare din galaxia noastră