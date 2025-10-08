„Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți ‹Țancă›”, scrie revoltat, pe facebook, cunoscutul om de televiziune Dan Negru.

Mesajul său se adresează autorităților din România, care par lipsite de proprietatea anumitor termeni, cum ar fi chiar „ciclon”.

„În țările civilizate, răspândirea panicii e sancționată prin lege. La noi, statul e cel mai bun răspândac de panică. Care o fi interesul?(…)

Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul . Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală. Într-o țară cu economia praf, cât costă îndemnul statului la o zi de nemuncă de frica ploii?”, scrie Dan Negru.

La final, acesta amintește versurile unuia dintre cei mai cunoscuți poeți simboliști ai României care a descris mereu plastic ploaia și toamna, în poeziile sale.

„Codul roșu de ciclon îi pătează memoria lui Bacovia. El ar fi spus, acum, pe frig și ploaie:‹în sfârșit s-a făcut frumos afară…› Azi, Bacovia ar fi fost suspect și conspiraționist

Lăsați-l să-și trăiască toamna”, a mai spus Dan Negru.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală

S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”