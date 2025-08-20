Fostul polițist Marian Godină – acum influencer – i-a făcut o plîngere penală deputatului AUR Dan Tanasă, după acesta a a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îi îndeamnă pe români să refuze serviciile oferite de persoanele care nu au origini românești.

Inițial, membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-au autosesizat, numai că – ulterior – aceștia au revenit asupra deciziei, ținând cont de plângerea penală făcută de Marian Godină.

„În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TĂNASĂ DAN a postat următorul text: «Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!» Prin textul de mai sus, dl Tănasă incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa” , a scris Marian Godină în mediul online.

, a scris Marian Godină în mediul online. „Am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a anunțat Marian Godină (mai multe detalii AICI)

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – a prezentat, cronologic, evenimentele.

„Noi, la CNCD am organizat o consultare de urgență și am stabilit să facem mai mult decât a emite un punct de vedere. Am decis să ne autosesizăm, având în vedere că un jurnalist ne-a informat de existența unui mesaj cu o expunere publică mare”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„CNCD va clasa petiția sau va decide repunerea cauzei pe rol și soluționarea acesteia”

Cristian Jura a mai precizat, în exclusivitate, că autosesizarea CNCD este, acum, suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei penale, ținând cont că Marian Godină a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă.

CNCD va clasa petiția sau va decide repunerea cauzei pe rol și soluționarea acesteia abia după ce cazul va fi rezolvat, definitiv, în instanță.

„Puțin mai târziu, în aceeași zi, în urma monitorizării acestui caz, am aflat, tot din presă, că domnul Marian Godină a formulat o plângere penală împotriva domnului Dan Tănasă.

Practic, în acest moment, CNCD s-a autosesizat și există o plângere penală depusă, ambele având un obiect identic.

În această situație, analiza autosesizării CNCD se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. În funcție de soluția dată în cauza penală, CNCD va clasa petiția sau va decide repunerea cauzei pe rol și soluționarea acesteia”, a mai declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

Dan Tanasă: „Bravo! Acum ai și tu o realizare în viața ta” / Replica lui Godină

Marți dimineață, Marian Godină a scris, tot pe pagina sa de Facebook, că deputatul AUR Dan Tanasă a reacționat după ce i-a făcut plîngere penală.

„La postarea mea de ieri, cea în care anunțam că i-am făcut plângere penală lui Dan Tanasă, individul apare și îmi comentează «Bravo! Acum ai și tu o realizare în viața ta», scrie Godină.

În continuarea postării, Marian Godină povestește un episod în care s-a întîlnit cu Tanasă în tren, iar acesta i-a spus că era candidatul AUR la Primăria Brașov și „s-a băgat în seamă”, dându-i și cartea de vizită.

„Acest lucru mă obligă să-i aduc aminte acestui ins o întâmplare pe care am să o redau mai jos. Anul trecut, având ceva treabă prin București, mai exact filmarea unei emisiuni, ca să nu se întrebe unii ce căutam eu la capitală, am achiziționat online un bilet de tren la clasa întâi, de la Brașov la Gara de Nord. Când am treabă în București și nu am mult de umblat, aleg mereu trenul, e o opțiune mult mai rapidă, mai comodă și mai ieftină.

Și cum m-am urcat eu în tren și mi-am găsit locul, m-am așezat și am deschis o carte pe care o luasem cu mine ca să îmi țină de urât și care să mai deștepte puțin «milițianul prost cu două clase» după cum mă numesc în comentarii oamenii cultivați care citesc mult mai mult decât mine.

Trenul era destul de gol, așa că nu aveam niciun vecin de scaun, lucru care îmi plăcea. Și cum stăteam acolo cuminte și îmi vedeam de treaba mea, apare ca din neant un cetățean care se așază lângă mine și îmi întinde mâna.

– Salut, Marian! Te-am văzut de când ai urcat și voiam să îți strâng mâna.

Acum, că tocmai își satisfăcuse dorința arzătoare de a-mi strânge mâna, așteptam ca omul să plece de unde venise.

Nu am avut norocul să plece rapid, omul s-a pus pe povestit și, abia când și-a dat seama că eu nu aveam habar cine e, s-a prezentat, spunându-mi că e candidatul Aur la Primăria Brașov și scoțând din buzunar o carte de vizită pe care mi-a întins-o cu mândrie. Abia atunci am aflat că era Dan Tanasă, omul care vede prin tren oameni fără nicio realizare în viață și vine să se bage cu ei în seamă și să le dea cărți de vizită.

La final, am câteva să-i transmit acestui om.

Domnule Tanasă, realizările mele în viață sunt fetițele mele pe care vreau să le cresc într-o societate în care oameni ca tine nu sunt plătiți de stat ca să fie parlamentari xenofobi și rasiști. Pe lângă fetițe, am multe alte realizări, dar în niciun caz a face plângere unuia ca tine nu aș trece-o vreodată la capitolul realizări. O realizare mai mare decât o conversație cu tine o voi avea numaidecât, imediat după prima gură de cafea, așa cum mi se întâmplă în fiecare dimineață cu tranzit intestinal sănătos.

Am și o întrebare: de ce ai venit, băgător de seamă, să dai mâna cu mine și să te guduri ca un milog pe lângă mine? Dacă prima realizare a mea e că ți-am făcut ție plângere ieri, rezultă că la vremea aia nu aveam nicio realizare. De ce nu ai stat tu cuminte pe scăunelul tău?”, a încheiat Marian Godină.

