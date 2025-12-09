Prima pagină » Actualitate » Dana Rogoz, experiență culinară neplăcută într-o vacanță. ”Era ceva foarte rău”

09 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Actrița Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a avut parte de o experiență culinară neplăcută în timpul unei vacanțe pe care a petrecut-o în India.

În urmă cu câțiva ani, Dana Rogoz a vizitat India. Actrița a ținut să testeze preparatele culinare locale, însă a avut parte de o experiență deloc plăcută.

Dana Rogoz a dat detalii despre ce s-a întâmplat pentru Libertatea.

”Eram împreună cu Radu, cu soțul meu, și încă un cuplu. Căutam ceva mai inedit așa și am mers să mâncăm acasă la o doamnă care nu știa limba engleză. Ni s-a spus că acolo se poate mânca, acasă la cineva. Ne-a pus un meniu în limba engleză, oricum nu aveam de ales, era un singur fel. Am zis: «Da!». (…) A gătit lângă noi desculță, pe jos. Era dintr-o familie de jainiști, care, în principiu, sunt pacifiști, nu omoară animale, nu omoară nici bacterii sau alte lucruri. Nu spală lucrurile, nu fierb lucrurile. Pentru turiști înțeleg că o fac, dar… nu aveau obiceiul de spăla, de exemplu, roșiile. Am tot sperat până în ultimul moment că o să fie super gustos, că așa se întâmplă. Mergi și nu arată grozav, nu e foarte igienic, eu sunt o tipă foarte relaxată din acest punct de vedere, dorm oriunde, mănânc… am zis că gustul o să ne înnebunească”, a povestit Dana Rogoz.

”Era ceva foarte rău. Ca și cum ai fi spălat vasul după o supă de roșii și ți-a rămas așa un vag gust de roșii cu apă, dar nu foarte fiert cât să se lege gustul acela. Termic, nu a vrut să meargă până la fierbere probabil și nu era ce trebuie. (…) Tot ce am putut să facem a fost să luăm sos iute și să ardem tot, am pus, am pus și am terminat-o de jenă. Nu poți să faci omul să se simtă prost”, a încheiat aceasta.

Dana Rogoz are doi copii

Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai a anului 2020. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele Lia Elena.

Dana Rogoz mai are un băiețel, Vlad, din mariajul cu regizorul Radu Dragomir. Acesta din urmă mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară.

