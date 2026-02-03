Prima pagină » Actualitate » Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli poate fi atacată de cei doi 

03 feb. 2026, 18:06, Actualitate
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 noiembrie 2025 Curtea de Apel din Napoli. 

Pe data de 11 noiembrie 2025, cei doi au fost arestați după ce au fost prinși în localitatea Casola di Napoli, din zona metropolitană a orașului italian.  

Condamnarea celor doi a venit pe data de 6 noiembrie 2025, pentru 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Manelistul a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. 

Manelistul a mai fost trimis în judecată în trecut 

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor în urma unei bătăi la o benzinărie din Pitești. 

Manelistul a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit acasă. Oamenii legii l-au dat atunci în urmărire și pe fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în același dosar.  

