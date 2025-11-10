Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui Ionuț Nando Mocanu au fost prinși, luni, în localitatea Casola din Napoli, din zona metropolitană a orașului italian, anunță Poliția. Ziarul Gândul a publicat încă de acum 2 zile informația că Mocanu, cel care îi dedicase o manea și președintelui României, ar fi fugit în Italia fiind ajutat de un prieten.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, anunță IGPR.

Italia a devenit în ultimii ani locul unde se refugiază mai mulți condamndați definitivi în România. Printre ei, se regăsesc miniștrii, foști ofițeri SRI, funcționari de rang înalt: Darius Vâlcov, Minel Prina, Daniel Dragomir, Ionel Arsene, Alina Bica, Marian Zlotea, Mario Drăgulescu, Dragoș Săvulescu, Sorin Strutinsky, Romeo Albu, Cornel Popa, Ioan Bene. Autoritățile italiene și legislația internă prevăd pedepse mai ușoare în cazul condamnaților definitiv din România.

