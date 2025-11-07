Prima pagină » Actualitate » Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său

Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său

07 nov. 2025, 18:17, Actualitate
Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său

Dani Mocanu are o atitudine sfidătoare față de Poliția Română, după ce faimosul manelist a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj al vedetei de la anunțul condamnării cu executare a fost comunicat de fratele lui, Ionuț Nando Mocanu. 

Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare, fiind acuzați pentru tentativă de omor. Însă, când polițiștii au mers la adresa acestora, au avut o mare surpriză. Cei doi nu au fost găsiți, iar Poliția Română i-a dat în căutare națională și internațională.

Dani Mocanu își liniștește fanii

După ce decizia a fost publicată, fratele lui Dani Mocanu a venit cu un mesaj tranșant pe TikTok în numele fratelui său.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații. Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, se arată în mesajul transmis de frații Mocanu pe o rețea socială.

Manelistul lui Cărtărescu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor

Celebrul manelist a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său. Decizia a fost luată de magistrați după un dosar penal deschis în urma unui conflict din seara zilei de 18 august 2022.

Reamintim că Dani Mocanu și fratele său, ajutați de mai mulți camarazi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i sălbatic cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu. Asta în contextul în care frații Mocanu se aflau sub control judiciar atunci când au fost condamnați la închisoare. Teoretic, aceștia nu ar fi avut cum să părăsească țară după sau înainte de fi primit condamnarea.

