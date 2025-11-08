Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne, definitiv, la patru ani de închisoare cu executare. Manelistul ar fi discutat cu un cunoscut lider interlop aflat în exil, care i-ar fi acordat sprijin.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit 7 ani, în același dosar. La scurt timp după ce instanța a redactat mandatul de executare a pedepsei, polițiștii argeșeni au mers la adresele celor doi, însă nu i-au găsit acasă.

Ca urmare, frații Mocanu au fost dați în urmărire, iar fotografiile lor au fost publicate pe site-ul Poliției Române.

Ajutorul lui Mircea Nebunu

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că înainte să fie condamnat Dani Mocanu ar fi luat legătura cu un al fugar celebru. Este vorba despre Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, fost lider al temutei grupări a Sportivilor, aflat pe teritoriul Italiei după ce a fost condamnat, la data de 16 noiembrie 2021, la un an și o lună de închisoare pentru conducere fără permis.

În acest sens, manelistul ar fi fost nevoit să facă pace cu Mircea Nebunu, în condițiile în care cei doi se certaseră în urmă cu doi ani, prin intermediul platformelor de socializare, cu toate că, în trecut, fuseseră prieteni, iar Dani Mocanu chiar îi făcuse o vizită.

Sursele Gândul au afirmat că Mircea Nebunu ar fi fost de acord să-l sprijine pe Mocanu, iar cântărețul ar fi părăsit țara, împreună cu fratele lui, înainte ca instanța să se pronunțe.

Manelistul ar fi contactat un avocat și ar spera să poată executa în libertate cei patru ani, cu o brățară electronică de monitorizare, prinsă de gleznă.

Ar putea să cânte pentru emigranții români

Totodată, datorită legislației italiene permisive, el ar putea să și muncească, fapt care i-ar permite să susțină concerte, mai ales că în Italia există o comunitate românească foarte numeroasă.

În Italia, infractorii care au condamnări de 4 ani – sau mai puțin – își pot executa sentința în afara închisorii, însă este necesar să aibă o locuință și un loc de muncă.

Aceste măsuri au ca scop reintegrarea socială a infractorului și reducerea recidivei, însă acordarea lor este condiționată de evaluarea cazului concret și de îndeplinirea anumitor cerințe legale și personale ale infractorului.

Dani Mocanu, mesaj din exil

Ionuț Nando, fratele lui Dani Mocanu a anunțat, vineri seară, prin intermediul platformei Tik Tok, că din cauza deciziei de condamnare manelistul nu-și va putea onora angajamentele, însă a dat asigurări că cei care îl angajaseră își vor primi banii înapoi.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații.

Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, a spus Ionuț Nando Mocanu.

