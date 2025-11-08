Prima pagină » EXCLUSIV » Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă

Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă

Andrei Dumitrescu
08 nov. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă
Galerie Foto 22

Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne, definitiv, la patru ani de închisoare cu executare. Manelistul ar fi discutat cu un cunoscut lider interlop aflat în exil, care i-ar fi acordat sprijin.

Vezi galeria foto
22 poze

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit 7 ani, în același dosar. La scurt timp după ce instanța a redactat mandatul de executare a pedepsei, polițiștii argeșeni au mers la adresele celor doi, însă nu i-au găsit acasă.

Ca urmare, frații Mocanu au fost dați în urmărire, iar fotografiile lor au fost publicate pe site-ul Poliției Române.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare

Ajutorul lui Mircea Nebunu

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că înainte să fie condamnat Dani Mocanu ar fi luat legătura cu un al fugar celebru. Este vorba despre Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, fost lider al temutei grupări a Sportivilor, aflat pe teritoriul Italiei după ce a fost condamnat, la data de 16 noiembrie 2021, la un an și o lună de închisoare pentru conducere fără permis.

Mircea Nebunu și Dani Mocanu

În acest sens, manelistul ar fi fost nevoit să facă pace cu Mircea Nebunu, în condițiile în care cei doi se certaseră în urmă cu doi ani, prin intermediul platformelor de socializare, cu toate că, în trecut, fuseseră prieteni, iar Dani Mocanu chiar îi făcuse o vizită.

Sursele Gândul au afirmat că Mircea Nebunu ar fi fost de acord să-l sprijine pe Mocanu, iar cântărețul ar fi părăsit țara, împreună cu fratele lui, înainte ca instanța să se pronunțe.

Manelistul ar fi contactat un avocat și ar spera să poată executa în libertate cei patru ani, cu o brățară electronică de monitorizare, prinsă de gleznă.

Ar putea să cânte pentru emigranții români

Totodată, datorită legislației italiene permisive, el ar putea să și muncească, fapt care i-ar permite să susțină concerte, mai ales că în Italia există o comunitate românească foarte numeroasă.

În Italia, Dani Mocanu ar putea susține și concerte, dacă planul îi va reuși

În Italia, infractorii care au condamnări de 4 ani – sau mai puțin – își pot executa sentința în afara închisorii, însă este necesar să aibă o locuință și un loc de muncă.

Aceste măsuri au ca scop reintegrarea socială a infractorului și reducerea recidivei, însă acordarea lor este condiționată de evaluarea cazului concret și de îndeplinirea anumitor cerințe legale și personale ale infractorului.

Dani Mocanu, mesaj din exil

Ionuț Nando, fratele lui Dani Mocanu a anunțat, vineri seară, prin intermediul platformei Tik Tok, că din cauza deciziei de condamnare manelistul nu-și va putea onora angajamentele, însă a dat asigurări că cei care îl angajaseră își vor primi banii înapoi.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații.

Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, a spus Ionuț Nando Mocanu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani
05:00
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani
ECONOMIE România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
20:17
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
ACTUALITATE Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
11:28
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
EXCLUSIV De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
10:00
De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
ANALIZĂ EXCLUSIV Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
05:00, 07 Nov 2025
Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Cum vor fi doborâte dronele care ajung în România și Polonia?
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza
08:41
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza
EXTERNE Donald Trump îi face un cadou uriaș lui Viktor Orban și îl scutește de sancțiunile impuse Rusiei
08:07
Donald Trump îi face un cadou uriaș lui Viktor Orban și îl scutește de sancțiunile impuse Rusiei
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev
08:07
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev
EXTERNE Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza
07:38
Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza
ACTUALITATE 8 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Alain Delon ar fi împlinit 90 de ani. Diana King împlinește 55 de ani. Moare John Milton
07:15
8 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Alain Delon ar fi împlinit 90 de ani. Diana King împlinește 55 de ani. Moare John Milton
CONTROVERSĂ După inaugurarea muzeului de 1 miliard de dolari, Egiptul turează motoarele pentru repatrierea artefactelor. Gândul prezintă bătălia pentru Nefertiti. Nilul își cere regina înapoi
07:00
După inaugurarea muzeului de 1 miliard de dolari, Egiptul turează motoarele pentru repatrierea artefactelor. Gândul prezintă bătălia pentru Nefertiti. Nilul își cere regina înapoi