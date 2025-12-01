Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului. Ceremonii asemănătoare vor avea loc și în alte sectoare ale Capitalei.

Luminițele s-au aprins și în București, iar cel mai important oraș din Tomânia intră în spiritul sărbătorilor. Momentul a fost marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului.

Șapte milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională. (Materialul integral AICI)

Luminițele festive vor fi aprinse în Sectorul 4 începând de luni seara

Ceremonia va avea loc în Parcul Lumea Copiilor. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță.

„Continuăm tradiția și aprindem, împreună, luminițele festive! Anul acesta, startul sărbătorilor de iarnă va fi dat din Parcul Lumea Copiilor (zona Rotondă), acolo unde vă aștept, cu drag, la ora 17.30, să apăsăm „butonul”, ca în fiecare an”, a transmis edilul pe Facebook.

„Magia sărbătorilor de iarnă să ne însoțească pretutindeni”

Milioane de becuri colorate și mii de instalații și decorațiuni au fost deja montate pe străzile și în intersecțiile din Sectorul 4.

„Astfel, vom aprinde nu doar luminițele din parc, ci și milioanele de beculețe colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate deja pe bulevardele și în intersecțiile din sectorul nostru, pentru ca magia sărbătorilor de iarnă să ne însoțească pretutindeni”, a adăugat Daniel Băluță.

Sursă foto și video facebook Daniel Băluță

