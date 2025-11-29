Prima pagină » Actualitate » România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun

România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun

29 nov. 2025, 18:48
Luminițele s-au aprins și în București, iar acum, orașul cel mai important al României intră în spiritul sărbătorilor. Momentul este marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului. 7 milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională. 

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București revine în Piața Constituției începând de sâmbătă, 29 noiembrie, cu cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Pe lângă deja tradiționalele căsuțe, roata panoramică, meșteșugari și artiști plastici, ediția din acest an, cea de-a 18-a, va aduce o serie de noutăți care transformă evenimentul într-o experiență complexă pentru vizitatori.  Scenografia Târgului de Crăciun București este realizată de scenograful Dragoș Buhagiar, asistent scenograf Vladimir Iuganu.

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției 2025 este prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în România – o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, asemănătoare celor din marile târguri din Germania, Austria și Franța, conform organizatorilor.

Tot în premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară prin proiecții festive dedicate.

După succesul zonelor de DJ set din anii trecuți, ediția 2025 introduce Scena Felinar – un spațiu modern, creat special pentru generația tânără. Aici, DJ-ii vor aduce cele mai iubite remixuri ale sezonului.

Atracții noi pentru copii și familii

Zona dedicată celor mici se extinde anul acesta, cu o serie de atracții aflate la prima apariție la Târgul de Crăciun București:

  • Caruselul Venețian cu design clasic și elemente decorative premium;
  • Santa’s Express, un mini roller-coaster tematic;
  • Sania Zburătoare, o experiență interactivă pentru cei mici;
  • Cutia cu globuri, un nou concept-joc cu surprize vizuale;
  • Elfii interactivi și jocuri noi cu plușuri în zona instagramabilă.

