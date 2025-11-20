Daniel Băluţă, susţinut oficial şi de liderul PUSL, care s-a retras recent din cursă. Joi, a fost semnat protocolul de colaborare

PUSL și PSD semnează joi un protocol privind susținerea candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Preşedintele Partidului Umanist Social Liberal, Liviu Negoiţă şi-a retras recent candidatura din cursa pentru Bucureşti, pe motiv de „abuzuri semnificative care afectează alegerile parţiale”.

După ce Cristian Popescu Piedone(PNRR) a declarat că partidul său susţine candidatura lui Daniel Băluţă(PSD) la Primăria Capitalei, a venit timpul ca PUSL să declare acelaşi lucru. A fost semnat şi un protocol în acest sens între Daniel Băluţă şi Liviu Negoiţă.

În cadrul unui eveniment organizat la partid, care i-a avut ca invitaţi pe candidatul PSD la alegerile parţiale de la Capitală, Daniel Băluţă(primar al Sectorului 4), cât şi pe cel de la Sectorul 5, Vlad Popescu Piedone, a fost oficializat documentul prin care PUSL susţine candidatura pentru Bucureşti a „celui mai de dreapta primar de stânga”, dup[ cum se autodescrie Băluţă.

Liderul PUSL, Liviu Negoiţă, şi-a anunţat intenţia să intre în cursa pentru Primăria Capitalei, însă a retras-o din cauza legislaţiei şi „năravurilor” care guvernează alegerile locale şi care sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului, după cum scria acesta pe pagina de facebook.

Daniel Băluţă a declarat că, dacă va câştiga alegerile, primul lucru pe care-l va face va fi să plătească datoriile Primăriei Capitalei.

