Daniel David reacționează public, într-un comunicat postat pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, după ce jurnaliștii Edupedu.ro au publicat joi, 24 iulie, integral răspunsul original al cercetătorilor de la Institutul de Științe ale Educației (IȘE) – răspuns despre care aceștia au precizat că a fost înlocuit de minister „cu o variantă în care 80% din conținut fusese șters, iar ce rămăsese fusese modificat și impregnat cu opiniile ministrului Daniel David, declarate public de mai multe ori.”

În urma acestei controverse, care a stârnit discuții aprinse în spațiul public, oficialul de la Educație vine cu o serie de explicații în jurul acestui subiect.

Potrivit Edupedu.ro, Institutul de Științe ale Educației a elaborat, la solicitarea redacției, o analiză de 23 de pagini privind efectele măsurilor din Legea Bolojan asupra sistemului de învățământ.

Documentul a fost transmis Ministerului Educației, dar nu a fost făcut public în forma originală. În schimb, ministerul a transmis presei un răspuns conținând doar fragmente din raportul IȘE, însoțite de completări redactate de instituție.

Cercetătorii IȘE criticau măsurile din Legea Bolojan

Publicația citate mărturisește că este „pentru prima dată în istoria recentă” când un ministru al Educației „cenzurează oficial comunicarea cercetătorilor cu presa” și modifică regulamentul unei instituții de cercetare pentru a restricționa autonomia acestora.

Raportul realizat de Institutul de Științe ale Educației și publicat de Edupedu.ro avertiza asupra riscurilor măsurilor din Legea Bolojan.

În concret, din versiunea transmisă presei de Ministerul Educației lipseau datele despre norma didactică la nivel european, comparațiile privind plata orelor suplimentare în Germania și Franța. În plus, susțin sursele citate, au fost eliminate și posibilele efecte negative identificate de cercetători privind modificările, precum scăderea atractivității profesiei, riscuri de segregare școlară sau afectarea echității.

Redăm integral punctul de vedere al ministrului Daniel David:

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, spune că raportul transmis de Institutul de Științe ale Educației (IȘE), care a fost publicat parțial de instituția sa, nu poate fi făcut public în forma inițială, pentru că „nu respecta principiile de funcționare ale institutului: validare științifică prin peer-review și asumare instituțională clar delimitată”.

„Nu am reproșuri privind demersul jurnalistic, care reflectă ceea ce aparent se vede, dar mă miră unele practici pe care le văd în cazul unor colegi din cadrul Institutului de Științe ale Educației – instituție în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, conform HG nr. 250/2025), practici care trebuie să se schimbe.

Nu știu cum a funcționat Institutul de Științe ale Educației înainte, dar eu l-am creat pe alte principii, dintre care două sunt fundamentale:

(1) Orice contribuție științifică trebuie să treacă un proces de „peer-review” extern (evaluare colegială, adesea anonimă), pentru a se decide dacă se acceptă sau nu și/sau pentru a se corecta eventuale greșeli.

a. Nimeni în știință nu se poate aștepta să scrie ceva, care ulterior să fie asumat direct și necritic instituțional (ex.: chiar sub antetul ministerului pe care îl analizează), fără evaluare independentă, cu atât mai mult cu cât acel ceva este prezentat și ca preliminar (chiar sub aspectul redactării științifice).

i. Spre exemplu, în cazul de față, în draftul trimis ministerului, citarea Eurydice 2021 este greșită, în raportul Euridice vorbindu-se explicit de valoare medie a normei de predare în Uniunea Europeană („On average, full-time teachers in the EU report teaching almost 20 hours per week” pg. 15). În draftul propus ministerului apare o formulare ilogică: „…valoarea medie a normei didactice în Europa este de 18-19 ore/săptămână…”, lucruri neafirmate în raportul Eurydice, ci derivate probabil după analize personale. În legătură cu „bursele”, recenzorii au sugerat să orientăm cititorii spre Raportul IȘE deja public, fără a mai trebui reluat aici. Nu mai reiau alte analize, probabil este vorba de erori neintenționate (dar de aceea avem „peer-review”) și îmi pare rău că trebuie să spun asta public. Pornind de la această situație, am solicitat IȘE deja, în urmă cu câteva zile, să efectueze o analiză comprehensivă și să realizeze un raport științific complet și adecvat în acest sens.

(2) Trebuie respectate principiile de guvernanță europeană (inclusiv academică) în relația dintre o instituție subordonată altei instituții.

a. Cercetătorii IȘE – prin normele de înființare – au libertate totală în derularea programului anual de cercetare și, ad-hoc, li se pot solicita și analize suplimentare din partea ministerului.

b. Trebuie foarte clar delimitată, în analizele științifice, (1) asumarea instituțională (2) de asumarea personală sub cupola instituției (cu nota că aceste concluzii nu sunt asumate instituțional) sau (3) de asumarea ca expert în afara angajamentului instituției (ex.: prin publicații științifice în reviste de specialitate).

c. Nu figurează în normele de lucru să primești sarcini din afara instituției, mai ales prin care să analizezi instituția din care faci parte, care apoi trebuie să fie forțată să-și asume concluziile, altfel generându-se discuții. Libertatea de a răspunde presei sau oricui este interesat în legătură cu temele de cercetare și/sau textele publicate deja este însă totală și o voi proteja.

d. Dacă îți asumi sarcini primite din afara instituției, trebuie să o faci în nume personal, iar acesta este un lucru pe care l-am comunicat cercetătorilor și îi voi proteja în astfel de demersuri”, a conchis ministrul Educației.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Profesorul Mircea Miclea, SEMNAL de alarmă, după măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „Sabotează educația” / „În curând, nu vom mai avea profesori”

Daniel David vrea DISTRUGEREA „mecanismelor proaste” din educație. Ce spune despre bursele de anul viitor și marea reorganizare

PLANURILE – CADRU, punct și de la capăt. Care sunt cele opt competenţe cheie. Ministrul Daniel David: „Acest demers nu mai poate fi amânat”

EXCLUSIV | Școala românească, o „ciorbă” cu multe ingrediente. Expert în educație: „Acest sistem creează fuga după note, trebuie găsit un echilibru”

Există o ȘCOALĂ perfectă în lume? Prof. dr Eduardo Cascallar, expert în evaluare: „Este important să analizăm condițiile care au dus la succes”