Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că a avut ocazia să demisioneze înainte de 8 iulie, dar a ales să rămână pentru stabilitatea României. Declarația vine după protestele a peste 10.000 de profesori care critică măsurile de austeritate din educație, comasarea școlilor și reducerea burselor.

Ministrul a explicat că plecarea sa ar fi dat un semnal prost înaintea evaluărilor financiare internaționale, cu riscul de a afecta salarii, burse și pensii.

„Dacă ar fi fost după mine, ar fi trebuit să-mi dau demisia înainte de 8 iulie, atunci când am realizat că dintr-un ministru al reformelor mă voi transforma într-un ministru al austerității, fiindcă a apărut „grozăvia” financiară, bugetară, iar acela era un moment excelent să plec. Dar uneori un ministru trebuie să hotărască la ce se uită: se uită la interesul personal sau la țară. Dacă ministrul Educației pleca înaintea evaluărilor, semnul era foarte prost și puteam contribui la o încadrare a țării la statutul de junk”, a spus David.

În paralel, în cadrul aceleiași intervenții live, ministrul a anunțat introducerea orelor suplimentare în școli pentru a reduce analfabetismul funcțional și pentru a sprijini elevii care întâmpină dificultăți la învățătură.

Surse foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ: