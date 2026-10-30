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Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

Ruxandra Radulescu
Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
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Peste 300 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează vineri 30 octombrie în fața sediului Instituției Prefectului – Județul Galați. Majoritatea angajaților urmează să rămână fără loc de muncă, chiar în prag de iarnă, după ce fosta conducere a anunțat o întrerupere temporară a activității, începând cu data de 1 noiembrie, transmite Monitorul de Galați.

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Decizia administrației de a trimite o bună parte dintre angajați în șomaj tehnic a fost motivată de dificultățile financiare severe, dar și de probleme majore legate de asigurarea energiei electrice și a transportului salariaților, după acumularea unor datorii uriașe către operatorul local.

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Situația de pe platforma industrială este una fără precedent și chiar conducerea a menționat că circumstanțele sunt, într-adevăr, îngrijorătoare.

Recent, un grup de 26 de directori și manageri de sectoare a lansat un avertisment public extrem de grav prin intermediul unei scrisori deschise.

Aceștia au atras atenția autorităților că lipsa resurselor, neplata salariilor și posibila deconectare de la rețeaua energetică pot genera riscuri tehnologice imense, inclusiv acumularea de amestecuri explozive în cei 25 de kilometri ai rețelei interne de gaze naturale.

Siderurgiștii prezenți la protest cer intervenția de urgență a Guvernului pentru salvarea combinatului și deblocarea situației financiare.

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