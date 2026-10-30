„Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești

Laurențiu Păștinaru, Vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a subliniat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry Summit, importanța colaborării dintre autorități, mediul de afaceri și sectorul public de mediu pentru dezvoltarea unor proiecte relevante pentru economia României. El a explicat pentru Gândul cum contribuie instituția la dezvoltarea proiectelor strategice din România, prin emiterea acordurilor de mediu necesare investițiilor în infrastructură, agricultură și energie.

Acordurile de mediu reprezintă o etapă esențială în realizarea investițiilor majore, de la autostrăzi și drumuri expres până la ferme agricole și parcuri eoliene. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate are un rol direct în acest proces, prin evaluarea și reglementarea activităților cu impact asupra mediului. În plus, rolul agenției crește în noua arhitectură a bugetului UE 2028 – 2034, care presupune integrarea mai strânsă a obiectivelor de competitivitate, tranziție verde, protecție a biodiversității și reziliență climatică în finanțarea investițiilor.

Accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura majoră, printre prioritățile ANMAP

Laurențiu Păștinaru a enumerat, într-o declarație acordată Gândul după conferința Euro Industry Summit, exemple de proiecte pentru care agenția a emis acorduri de mediu și a subliniat că instituția lucrează împreună cu autoritățile și investitorii pentru deblocarea documentațiilor necesare. Printre prioritățile menționate se numără și accelerarea procedurilor pentru infrastructura majoră, inclusiv pentru Autostrada Sibiu–Pitești.

„Mă bucur mult că am fost invitat astăzi la această masă rotundă, mai ales pentru că reprezentăm ANMAP, instituția care reglementează toate activitățile cu impact asupra mediului la nivel național. Am dat câteva exemple în cadrul discuției. Instituția noastră a emis acorduri de mediu pentru proiecte de infrastructură majoră, precum autostrăzile din România și drumurile expres Craiova–Filiași–Târgu Jiu, Autostrada A7 și drumul expres Suceava–Siret, dar și pentru proiecte din celelalte domenii reprezentate astăzi la masă.

În agricultură, am emis acorduri de mediu pentru ferme de găini ouătoare în județul Mureș, pentru ferme zootehnice de tip Black Angus în județul Dolj, dar și pentru o fermă agricolă din județul Călărași, în zona Gurbănești, care exploatează 3.500 de hectare. De asemenea, în domeniul energetic, am emis un acord de mediu pentru un parc eolian cu 80 de turbine, cu o capacitate de producție de aproximativ 576 MW”, a declarat Laurențiu Păștinaru.

Reprezentantul ANMAP a apreciat că aceste întâlniri sunt foarte benefice, pentru că permit identificarea problemelor cu care se confruntă fiecare domeniu atunci când depune documentații pentru obținerea actelor de reglementare.

Autorităților de mediu, preocupate de deblocarea proiectelor și reducerea birocrației

Oficialul a evidențiat rolul autorităților de mediu în deblocarea proiectelor și reducerea birocrației, astfel încât investițiile să poată avansa.

„Suntem îndrumați de Uniunea Europeană să eliminăm birocrația, pe care trebuie să o reducem în activitatea de zi cu zi. Vă dau un exemplu. Chiar săptămâna aceasta am avut o ședință în cadrul agenției, împreună cu doamna ministru Natalia Intotero și cu reprezentanții CNAIR, pentru deblocarea anumitor acte de reglementare necesare proiectelor de infrastructură majoră, inclusiv pentru Autostrada Sibiu–Pitești.

Suntem la dispoziția celor care au nevoie de aceste acte de reglementare. Agenția lucrează efectiv pentru bunăstarea României și pentru dezvoltarea unei economii cât mai puternice”, a subliniat Păștinaru.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.