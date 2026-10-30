Prima pagină » Evenimente » „Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești

„Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești

Gilda Popa
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Laurențiu Păștinaru, Vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a subliniat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry Summit, importanța colaborării dintre autorități, mediul de afaceri și sectorul public de mediu pentru dezvoltarea unor proiecte relevante pentru economia României. El a explicat pentru Gândul cum contribuie instituția la dezvoltarea proiectelor strategice din România, prin emiterea acordurilor de mediu necesare investițiilor în infrastructură, agricultură și energie.

Acordurile de mediu reprezintă o etapă esențială în realizarea investițiilor majore, de la autostrăzi și drumuri expres până la ferme agricole și parcuri eoliene. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate are un rol direct în acest proces, prin evaluarea și reglementarea activităților cu impact asupra mediului. În plus, rolul agenției crește în noua arhitectură a bugetului UE 2028 – 2034, care presupune integrarea mai strânsă a obiectivelor de competitivitate, tranziție verde, protecție a biodiversității și reziliență climatică în finanțarea investițiilor.

Accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura majoră, printre prioritățile ANMAP

Laurențiu Păștinaru a enumerat, într-o declarație acordată Gândul după conferința Euro Industry Summit, exemple de proiecte pentru care agenția a emis acorduri de mediu și a subliniat că instituția lucrează împreună cu autoritățile și investitorii pentru deblocarea documentațiilor necesare. Printre prioritățile menționate se numără și accelerarea procedurilor pentru infrastructura majoră, inclusiv pentru Autostrada Sibiu–Pitești.

„Mă bucur mult că am fost invitat astăzi la această masă rotundă, mai ales pentru că reprezentăm ANMAP, instituția care reglementează toate activitățile cu impact asupra mediului la nivel național. Am dat câteva exemple în cadrul discuției. Instituția noastră a emis acorduri de mediu pentru proiecte de infrastructură majoră, precum autostrăzile din România și drumurile expres Craiova–Filiași–Târgu Jiu, Autostrada A7 și drumul expres Suceava–Siret, dar și pentru proiecte din celelalte domenii reprezentate astăzi la masă.

În agricultură, am emis acorduri de mediu pentru ferme de găini ouătoare în județul Mureș, pentru ferme zootehnice de tip Black Angus în județul Dolj, dar și pentru o fermă agricolă din județul Călărași, în zona Gurbănești, care exploatează 3.500 de hectare. De asemenea, în domeniul energetic, am emis un acord de mediu pentru un parc eolian cu 80 de turbine, cu o capacitate de producție de aproximativ 576 MW”, a declarat Laurențiu Păștinaru.

Reprezentantul ANMAP a apreciat că aceste întâlniri sunt foarte benefice, pentru că permit identificarea problemelor cu care se confruntă fiecare domeniu atunci când depune documentații pentru obținerea actelor de reglementare.

Autorităților de mediu, preocupate de deblocarea proiectelor și reducerea birocrației

Oficialul a evidențiat rolul autorităților de mediu în deblocarea proiectelor și reducerea birocrației, astfel încât investițiile să poată avansa.

„Suntem îndrumați de Uniunea Europeană să eliminăm birocrația, pe care trebuie să o reducem în activitatea de zi cu zi. Vă dau un exemplu. Chiar săptămâna aceasta am avut o ședință în cadrul agenției, împreună cu doamna ministru Natalia Intotero și cu reprezentanții CNAIR, pentru deblocarea anumitor acte de reglementare necesare proiectelor de infrastructură majoră, inclusiv pentru Autostrada Sibiu–Pitești.

Suntem la dispoziția celor care au nevoie de aceste acte de reglementare. Agenția lucrează efectiv pentru bunăstarea României și pentru dezvoltarea unei economii cât mai puternice”, a subliniat Păștinaru.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”
13:49
Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”
EVENIMENT Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
17:22
Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
EVENIMENT Lucian Mircescu, PPC România, la Gândul Euro Industry Summit: Rețelele electrice ale României, proiectate inițial pentru economia anilor ’80, trebuie modernizate pentru noile capacități de producție și consum
16:29
Lucian Mircescu, PPC România, la Gândul Euro Industry Summit: Rețelele electrice ale României, proiectate inițial pentru economia anilor ’80, trebuie modernizate pentru noile capacități de producție și consum
EVENIMENT Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
14:20
Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
EMISIUNI Alexandru Rogobete, la Gândul Euro Industry Summit: „România poate inova în industria farma. Avem 41 de fabrici de medicamente”. Ce propune pentru a atrage capital privat în sănătate
12:48, 29 Oct 2026
Alexandru Rogobete, la Gândul Euro Industry Summit: „România poate inova în industria farma. Avem 41 de fabrici de medicamente”. Ce propune pentru a atrage capital privat în sănătate
VIDEO Cristian Bușoi, la Gândul Euro Industry: România trebuie să accelereze investițiile în energie și să pregătească accesarea fondurilor europene
19:29, 28 Oct 2026
Cristian Bușoi, la Gândul Euro Industry: România trebuie să accelereze investițiile în energie și să pregătească accesarea fondurilor europene
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
„Ai voie să crezi” în magia Crăciunului! Târgul din Sibiu revine cu povești, lumini spectaculoase și surprize pentru vizitatori
Click
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Când vor primi pensionarii banii în noiembrie 2026? Pensia va veni cu o mică întârziere
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A vrut să se angajeze la Bugatti și a plecat cu un Chiron de 3 milioane de euro. În urmărirea lui a pornit șeful, cu un Porsche
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Când a avut loc cel mai vechi naufragiu din lume? Arheologii cred că tocmai l-au descoperit
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
REACȚIE Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”
14:56
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”
ULTIMA ORĂ Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
14:55
Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
14:41
Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
FLASH NEWS Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
14:36
Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
COMUNICAT Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
14:29
Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății
14:15
Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății

Cele mai noi

Trimite acest link pe