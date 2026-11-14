Fostul vicepremier Oana Gheorghiu îl vede pe Ilie Bolojan președintele României din 2029. „E primul politician care nu i-a mințit pe români”

Fostul vicepremier Oana Gheorghiu consideră că premierul Ilie Bolojan ar avea „șanse foarte mari” să câștige alegerile prezidențiale din 2029, dacă va decide să intre în cursă. Invitată sâmbătă într-o emisiune difuzată la Digi24, aceasta a afirmat că actualul șef al Executivului este primul politician de la acest nivel care le-a vorbit onest oamenilor despre situația reală a țării.

Întrebată dacă Ilie Bolojan ar trebui să candideze la Președinția României, Oana Gheorghiu a răspuns afirmativ, precizând însă că nu știe dacă premierul își dorește un astfel de pas.

„După părerea mea, da. Nu știu dacă dumnealui chiar își dorește asta”, a declarat Oana Gheorghiu.

De ce crede Oana Gheorghiu că Ilie Bolojan ar avea șanse mari la Președinție

Fostul vicepremier a argumentat că principalul atu al lui Ilie Bolojan este onestitatea cu care a comunicat măsurile dificile, inclusiv majorarea TVA-ului și a taxelor, fără să recurgă la promisiuni fără acoperire.

„Cred că cu șanse foarte mari. Pentru că, indiferent cum se uită oamenii la Ilie Bolojan, că a mărit TVA-ul, că a mărit taxele, este însă, cred, primul politician la acest nivel care le-a vorbit oamenilor onest, care nu i-a mințit,care nu le-a vândut gogoși, ca să zic așa. Nu le-a promis lapte și miere, le-a spus exact ce se poate și ce nu se poate și unde suntem. Și cred că România are nevoie de astfel de oameni”, a explicat aceasta.

„Poate să câștige alegerile spunându-le românilor adevărul”

Oana Gheorghiu a subliniat că România are nevoie de lideri politici care să nu cheltuiască bani doar pentru a obține voturi, arătându-se convinsă că o abordare bazată pe adevăr poate aduce victoria într-o competiție electorală.

„Eu asta zic, așa cred că e bine. Este politicianul care, pentru prima oară, cred că nu i-a mințit pe români cu nimic. Le-a spus în față lucrurile exact așa cum sunt, exact în situația în care se află România acum. Nu le-a promis lapte și miere, nu i-a păcălit. Și cred că e nevoie de genul ăsta de politicieni, căci poate reușim să nu mai cheltuim bani aiurea doar ca să câștigăm alegeri. Și cred că Bolojan este acel politician care poate să câștige alegerile spunându-le românilor adevărul”, a conchis fostul vicepremier.

Sursa video: Digi 24