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Ion Cristoiu: Aducerea lui Ludovic Orban în PNL – Un nou pas în transformarea partidului într-o forță anti Nicușor Dan

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție fuziunea PNL cu Forța Dreptei, partid condus de Ludovic Orban.

„Miercuri, 11 noiembrie 2026, la sediul PNL a avut loc o conferință de presă comună ținută de Ilie Bolojan din partea PNL și Ludovic Orban din partea partidului Forța Dreptei, conferință dedicată fuziunii dintre cele două partide, o fuziune prin absorbție. Partidul Forța Dreptei, un partid dispărut chiar de la înființare, pentru că nu a avut nicio șansă de a câștiga ceva electoral, o să dispară astfel: PNL se va pricopsi cu Ludovic Orban, probabil prim-vicepreședinte și o personalitate deosebită a scenei noastre politice, fie și dacă ne gândim la capacitatea domniei sale de a se agita mediatic de dimineață până seara”, a declarat Ion Cristoiu.

„PNL trece tot mai mult sub dictatura lui Ilie Bolojan”

„Este un eveniment practic trecut neobservat de presă, presă preocupată de un scandal creat de anunțul lui Nicușor Dan că nu o să mai primească la Cotroceni un cetățean ce se dă jurnalist, după părerea mea un huligan care era până nu demult un sarmalagiu, adică mânca sarmale or de câte ori era invitat la Cotroceni. Este un subiect care pe mine nu mă interesează, nu mă interesează conflictele conjugale din familionul lui Nicușor Dan. Cetățeanul respectiv a făcut și face parte din familionul tefelist al lui Nicuțor Dan. Însă, evenimentul trebuia urmărit, cel de la PNL. La ora actuală cred că atenția comentatorilor ar trebui să se îndrepte nu spre putere, Guvern, Președinție, ci spre Opoziție, pentru că aici s-au petrecut și se vor petrece lucruri foarte importante pentru scena politică, pentru alegerile la termen sau anticipate.

Ion Cristoiu

Desigur că partidul care trebuie urmărit este PNL, din mai multe motive. Primul este că PNL s-a USR-izat sub conducerea lui Ilie Bolojan, s-a deplasat de la partidul care era, teoretic, de dreapta al oamenilor de afaceri, al capitaliștilor, către partidul neobolșevicilor, al USR. Al doilea motiv: PNL trece tot mai mult sub dictatura lui Ilie Bolojan, o grupare a pus mâna pe acest partid și e pe cale să scoată gruparea poreclită de unii pucistă, ea se intitulează liberal-conservatoare, eu spun că e disidentă, aș spune că este gruparea care întruchipează PNL-ul tradițional, urmaș al lui Ionel Brătianu. Restul, al lui Bolojan, sunt urmașii Anei Pauker se poate spune, sau Dianei Buzoianu”, a continuat publicistul.

„Este un nou eșec al grupării disidente”

„Aducerea lui Ludovic Orban are drept scop să securizeze și mai puternic funcția, postul, și îl face și mai puțin răsturnabil pe Ilie Bolojan. Este un nou eșec al grupării disidente, care ar merita o discuție mai amplă. De când a început acest conflict, gruparea disidentă, deși conține nume mari ale politicii românești și a fost practic călcată în picioare de către camarila lui Ilie Bolojan, nu a făcut nimic, nici nu văd cum ar face.

Ludovic Orban adus în PNL întărește anti-PSD-ismul lui Ilie Bolojan și mai ales anti-președinte pentru că Ludovic Orban este un mare adversar, vocal mai ales, al președintelui. Prin această mutare și prin tot ceea ce face în ultima vreme Ilie Bolojan se vede că gruparea disidentă are șanse puține să-l mai răstoarne pe Ilie Bolojan”, a conchis Ion Cristoiu.

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