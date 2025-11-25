Data exactă când intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Ce a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a menționat data la care urmează să fie deblocate sumele aferente preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale. Declarațiile vin în contextul în care deblocarea banilor a întârziat, existând o problemă legată de baza de date.

Aceste carduri educaționale sunt acordate în baza OUG nr. 83/2023. Banii respectivi (500 de lei) trebuie să fie utilizați exclusiv pentru a achiziționa haine și rechizite pentru preșcolari și elevii defavorizați. Așa cum prevede legea, banii nu pot fi folosiți în alte scopuri și nici nu pot fi preschimbați. De asemenea, este interzisă retragerea numerarului. În plus, cardurile educaționale pot fi folosite în unitățile afiliate din țară (nu se oferă rest în numerar).

Când sunt deblocați banii pentru preșcolarii și elevii defavorizați

De menționat faptul că încărcarea acestor carduri educaționale se efectuează în 2 etape. În primul rând, elevii și preșcolarii care au deja astfel de carduri trebuie să primească banii în noiembrie 2025. În cazul celor care dețin carduri noi, transferul va avea loc în decembrie 2025. Luna aceasta, deblocarea banilor a întârziat.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a precizat că în cursul zilei de vineri, 28 noiembrie 2025, ar putea să se deblocheze sumele respective. Apoi, plata ar urma să fie efectuată „în câteva zile”. În acest sens, ar exista o posibilitate ca alimentarea cardurilor educaționale să aibă loc la îneputul lunii decembrie 2025. La momentul actual, în anul școlar 2025-2026, 666.373 de elevi vor beneficia de sprijinul financiar. Bugetul total atinge 333.186.500 de lei.

„Vineri (n.r. 28 noiembrie) ar putea să fie deblocate sumele, iar în câteva zile s-ar putea face plata”, a spus Dragoș Pîslaru pentru Edupedu.ro.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)