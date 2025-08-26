Prima pagină » Actualitate » Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie

Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie

Olga Borșcevschi
26 aug. 2025, 11:37, Actualitate
Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2025 cu 0,5% față de luna iunie, arată datele publicate marți de Banca Națională a României (BNR).

Conform BNR, soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în iulie cu 0,5% față de iunie, până la nivelul de 439 095,9 milioane lei.

Creditul în lei, cu o pondere de 69,4 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a menținut la nivelul lunii iunie 2025, în timp ce creditul în valută exprimat în lei, care deține o pondere de 30,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,7 la sută (0,8 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 8,6 la sută a componentei în lei (0,7 la sută în termeni reali) și cu 8,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (6,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit s-a menținut în luna iulie 2025 la niveluri comparabile cu cele din luna iunie 2025 (+0,02 la sută), atingând nivelul de 254 194,2 milioane lei. În raport cu iulie 2024, acesta s-a majorat cu 16,9 la sută (8,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iulie 2025 cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 634 919,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,1 la sută (0,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,5 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 428 500,9 milioane lei. Comparativ cu luna iulie 2024, acestea s-au majorat cu 3,6 la sută (-4,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 251 664,1 milioane lei și cu 6,6 la sută (-1,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3 la sută (până la 176 836,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,5 la sută (-7,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,5 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna iunie 2025, ajungând până la nivelul de 206 418,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna iulie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,8 la sută (16,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 138 904,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,8 la sută (13,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 67 514,0 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu iulie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 25,5 la sută (23,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: 

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”