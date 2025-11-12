Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”, scrisă pentru Mihaela Mihai.

Aproape că nu este român care să nu cunoască superba melodie „De-ai fi tu salcie la mal”.

Puțini sunt cei care știu că această compoziție superbă îi aparține marelui artist Horia Moculescu.

De-ai fi tu salcie la mal, piesă pentru Mihaela Mihai

Piesa a fost scrisă pentru Mihaela Mihai.

A murit Horia Moculescu. Compozitorul era internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș”

Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri, la 88 de ani. Artistul era internat la Institutul „Matei Balș” de mai bine de două săptămâni.

Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale.

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat de peste două săptămâni, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, din cauza unor probleme pulmonare.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, compozitorul declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.