De azi, România are un nou vicepremier. Oana Gheorghiu a depus jurământul în faţa preşedintelui, premierului şi consilierilor prezidenţiali

Administraţia Prezidenţială a învestit joi, în funcţia de vicepremier, pe Oana Clara Gheorghiu, la propunerea Guvernului României.

Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezenţa consilierilor prezidenţiali şi a premierului Ilie Bolojan.

A fost intonat Imnul Naţional al României.

Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestire, cu mâna pe Biblie:

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea, pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”, a rostit noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu.

Imediat după depunerea jurământului, Oana Gheorghiu a anunţat pe facebook că se suspendă din funcţiile deţinute în cadrul Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

„După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave şi Trauma din România și apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou.

Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră – a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile.

Pe durata mandatului meu, mă voi suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață. Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare.

Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi – celor peste 350.000 de oameni și mii de companii – care ați transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România.

În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum și pentru a avea acces la servicii publice de calitate. Voi duce mai departe și această lecție pe care am învățat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil.

De altfel, rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Daruieste Viata , împreună cu comunitatea noastră.

Vă mulțumesc și sper să rămâneți alături de mine și de Dăruiește Viață în această nouă etapă”, s scris vicepremierul, pe facebook.