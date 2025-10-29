Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de IMAGINE” cu riscul distrugerii relației cu SUA

Crin Antonescu a criticat dur decizia lui Bolojan de a o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, după ce au ieșit la iveală mai multe postări în care aceasta l-a jignit pe președintele SUA. De asemenea, fostul lider PNL a acuzat Guvernul de „iresponsabilitate politică și imaturitate diplomatică”, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, și-a manifestat aprecierea față activitatea Oanei Gheorghiu în cadrul ONG-ului pe care l-a fondat, însă a subliniat că această calitate nu o recomandă automat pentru funcția de vicepremier. Acesta s-a arătat revoltat de afronturile pe care viitorul vicepremier al României l-a adus președintelui SUA, Donald Trump.

„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea, chiar și recunoștința publică — putea fi decorată de președintele țării. De aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a declarat Antonescu.

Crin Antonescu a avertizat o astfel de decizie poate afecta relațiile diplomatice ale României cu Statele Unite.

„Ori nu mai spunem poezia aia cu ce parteneri suntem noi cu americanii, ori recunoaștem că ne îndreptăm spre altă zonă de influență. A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face.”

„Această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine”

De asemenea, fostul lider liberal consideră că prin propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, Ilie Bolojan ar fi avut drept scop un „efect de imagine”.

„Eu cred că această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine pe care o încearcă domnul Bolojan. Probabil din motive electorale, pentru susținătorii lor. Dar în felul acesta punem în pericol o relație strategică fundamentală”, a declarat Antonescu.

„În fruntea țării există oameni, președintele, primul ministru, care par complet decuplați de la realitate. Ei merg la Bruxelles, nu spun nimic, nu au vreo idee, iar când aflăm dintr-un cotidian ucrainean că pleacă niște americani de aici, după ce ministrul nostru de externe ne-a asigurat că nu se pune problema, înțelegem că suntem ai nimănui”, a mai adăugat Antonescu.

FOTO: Mediafax

