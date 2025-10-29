Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de IMAGINE” cu riscul distrugerii relației cu SUA

Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de IMAGINE” cu riscul distrugerii relației cu SUA

Ruxandra Radulescu
29 oct. 2025, 21:03, Știri politice
Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o

Crin Antonescu a criticat dur decizia lui Bolojan de a o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, după ce au ieșit la iveală mai multe postări în care aceasta l-a jignit pe președintele SUA. De asemenea, fostul lider PNL a acuzat Guvernul de „iresponsabilitate politică și imaturitate diplomatică”, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus. 

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, și-a manifestat aprecierea față activitatea Oanei Gheorghiu în cadrul ONG-ului pe care l-a fondat, însă a subliniat că această calitate nu o recomandă automat pentru funcția de vicepremier. Acesta s-a arătat revoltat de afronturile pe care viitorul vicepremier al României l-a adus președintelui SUA, Donald Trump.

„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea, chiar și recunoștința publică — putea fi decorată de președintele țării. De aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a declarat Antonescu.

Crin Antonescu a avertizat o astfel de decizie poate afecta relațiile diplomatice ale României cu Statele Unite.

„Ori nu mai spunem poezia aia cu ce parteneri suntem noi cu americanii, ori recunoaștem că ne îndreptăm spre altă zonă de influență. A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face.”

„Această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine”

De asemenea, fostul lider liberal consideră că prin propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, Ilie Bolojan ar fi avut drept scop un „efect de imagine”.

„Eu cred că această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine pe care o încearcă domnul Bolojan. Probabil din motive electorale, pentru susținătorii lor. Dar în felul acesta punem în pericol o relație strategică fundamentală”, a declarat Antonescu.

„În fruntea țării există oameni, președintele, primul ministru, care par complet decuplați de la realitate. Ei merg la Bruxelles, nu spun nimic, nu au vreo idee, iar când aflăm dintr-un cotidian ucrainean că pleacă niște americani de aici, după ce ministrul nostru de externe ne-a asigurat că nu se pune problema, înțelegem că suntem ai nimănui”, a mai adăugat Antonescu.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

BREAKING NEWS Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament. Cere explicații pe tema retragerii trupelor SUA. Liderul PSD îi face reproșuri pe bandă premierului și îi atrage atenția că singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane
21:07
Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament. Cere explicații pe tema retragerii trupelor SUA. Liderul PSD îi face reproșuri pe bandă premierului și îi atrage atenția că singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane
JUSTIȚIE Nicuşor Dan cere reexaminarea Legii privind prezența condamnatului la proces
19:36
Nicuşor Dan cere reexaminarea Legii privind prezența condamnatului la proces
ULTIMA ORĂ 🚨 Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
18:05
🚨 Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
ULTIMA ORĂ Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România
16:18
Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România
ECONOMIE Românii râd cu un ochi și plâng cu altul. Crește valoarea TICHETELOR de masă, dar salariile rămân pe loc
16:01
Românii râd cu un ochi și plâng cu altul. Crește valoarea TICHETELOR de masă, dar salariile rămân pe loc
EXCLUSIV Fostul șef al spionilor români reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
15:50
Fostul șef al spionilor români reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Trei planete de dimensiunea Pământului, descoperite într-un sistem stelar binar bizar