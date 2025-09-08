Prima pagină » Actualitate » De ce a murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu, la 67 de ani. Mădălin Voicu, prima reacție: „Nu a știut nimeni că are probleme”

De ce a murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu, la 67 de ani. Mădălin Voicu, prima reacție: „Nu a știut nimeni că are probleme”

Nicolae Oprea
08 sept. 2025, 18:16, Actualitate
De ce a murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu, la 67 de ani. Mădălin Voicu, prima reacție: „Nu a știut nimeni că are probleme”

Violonistul și dirijorul Mădălin Voicu, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, a declarat pentru Gândul că Mieluță Bibescu era „maestrul clarinetului”, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari instrumentiști români din toate timpurile. Clarinetistul și saxofonistul Mielu Ion Bibescu a murit duminică la vârsta de 67 de ani.

„Mieluță era maestrul clarinetului. Este o mare pierdere pentru muzica lăutărească, pentru cultură în general. Mielle nu era un simplu lăutar, era muzician profesionist, absolvent de Conservator, cu un stil propriu de interpretare”, a declarat pentru Gândul Mădălin Voicu, bun prieten cu regretatul Bibescu.

Potrivit lui Voicu, Mieluță Bibescu a suferit un infarct, care i-a fost fatal.

„Era acasă, și dintr-o dată i s-a făcut rău. A făcut infarct. A murit repede, până să vină ambulanța. Nu știa nimeni că are probleme cu inima”, a mai declarat Mădălin Voicu.

Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani

Mieluță Bibescu, unul dintre cei mai mari instrumentiști din muzica lăutărească a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Era absolvent al Conservatorului, secția clarinet.

Anunțul decesului a fost făcut de un alt mare instrumentist, țimbalistul Goerge Miu, care este și ginerele lui Mieluță Bibescu.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a anunțat George Miu.
Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani

Mileuță Bibescu avea 67 de ani și era unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai muzicii lăutărești. De altfel, Bibescu era cunoscut pentru stilul unic de interpretare, atât la clarinet cât și la saxofox, combinând elemente din muzica tradițională lăutărească cu cele de jazz (Gipsy jazz).

Artistul era născut în București și a fost absolvent al Universității de Muzică din Capitală.

Mieluță Bibescu (Mielu Ion Bibescu) s-a născut pe 22 iulie 1958 în București. A urmat cursurile Liceului de Muzică Dinu Lipatti, apoi pe cele ale Conservatorului din București, secția clarinet.

Citește și

EDUCAȚIE Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
19:36
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
19:30
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
DOCUMENTE Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte
19:27
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
18:56
Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
ACTUALITATE Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
18:48
Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
ACTUALITATE Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
18:45
Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Rick Davies a murit la 81 de ani. Fanii artistului sunt devastați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile