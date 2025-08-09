De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia

Polițiștii de frontieră au confiscat un Porsche a cărui valoare se situează la 90.000 de euro, în Portul Constanța. În urma verificărilor, autoritățile române au descoperit că mașina, care se afla în posesia unui cetățean belarus, era semnalată ca fiind căutată de autoritățile din Polonia.

Polițiștii de frontieră au efectuat verificări și au descoperit că autoturismul urma si fie exportat în Turcia, pe o navă de tip RO-RO. Având în vedere această situație, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia.

Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicat.

