Prima pagină » Actualitate » De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia

De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia

09 aug. 2025, 17:26, Actualitate
De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia

Polițiștii de frontieră au confiscat un Porsche a cărui valoare se situează la 90.000 de euro, în Portul Constanța. În urma verificărilor, autoritățile române au descoperit că mașina, care se afla în posesia unui cetățean belarus, era semnalată ca fiind căutată de autoritățile din Polonia.

Verificările au avut loc în cursul zilei de vineri, 8 august 2025. Un autoturism marca Porsche, în valoare de aproape 90.000 de euro, a fost confiscat în Portul Constanța. Datele indică faptul că bolidul de lux, care se afla în posesia unui cetățean belarus, era semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Polonia.

Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiștii de frontieră, în Portul Constanța

Polițiștii de frontieră au efectuat verificări și au descoperit că autoturismul urma si fie exportat în Turcia, pe o navă de tip RO-RO. Având în vedere această situație, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia.

Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicat.

Autorul recomandă:

Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria

Autoritatea Vamală Română se confruntă cu noi acuzații. „EVAZIUNE de peste 5 mld. lei pe an” / „Vama Constanța favorizează zeci de companii-fantomă”

Un italian a rămas fără mașina de 75.000 de euro la intrare în România. De ce a fost confiscată de către polițiști

Avertismentul poliției pentru cei care pleacă în vacanță. Aceasta e cea mai FURATĂ mașină. Modelul preferat de hoți, vizat zi și noapte

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
ANALIZĂ POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
16:06
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
ACTUALITATE Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
15:59
Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
TRAGEDIE Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
15:55
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
ULTIMA ORĂ Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului
15:29
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului