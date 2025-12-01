Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că cele mai vulnerabile blocuri comuniste sunt cele cu „parter înalt”, adică acele blocuri care au spații comerciale la parter. Cele mai multe astfel de blocuri se găsesc pe bulevardele din București.

„Noi am început să colectăm date și cu privire la aceste imobile. Cele mai vulnerabile sunt cele care sunt construite cu parter înalt, cu spații comerciale la parter. Sunt mai vulnerabile, pentru că ele sunt construite pe niște stâlpi. Iar acești stâlpi, în ultimii 40 de ani, au început să devină mai vulnerabili”, a declarat Răzvan Munteanu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Răzvan Munteanu: „Cade orașul pe noi”

Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a mai declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că în cazul unui cutremur în București, precum cel din 1977, „cade orașul pe noi”. Potrivit lui Munteanu, care citează o estimare a Băncii Mondiale, peste 20 de mii de clădiri din Capitală sunt „sortite hazardului”.

„Cade orașul pe noi. Avem un fond construit îmbătrânit, neîntreținut în ultimii 50 de ani. Avem date din teren colectate pentru 411 clădiri care sunt în risc seismic I, alte 486 de clădiri sunt în risc seismic II. Aproape 1.000 de clădiri sunt evaluate și nu stau deloc bine. Și avem și o estimare a Băncii Mondiale care spune că peste 20 de mii de clădiri construite înainte de 1977 sunt sortite hazardului”, a declarat Răzvan Munteanu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

