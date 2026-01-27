Prima pagină » Actualitate » De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă

27 ian. 2026, 13:03, Actualitate
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice! Dacă nu există nicio altă opțiune, măcar nu accesați niciodată informații confidențiale sau private.

Infractorii cibernetici folosesc o metodă simplă, asemănătoare pescuitului, pentru a „sparge” telefonul cuiva, scrie El Economista.

Cum îți „sparg” telefonul hackerii

Ei pun momeala și victimele vin să muște, crezând că este ceva inofensiv. Concret, hackerii creează un punct de acces care simulează rețeaua WiFi publică a bibliotecii, aeroportului sau stației de autobuz în care te afli.

În realitate, această conexiune nu este o rețea WiFi publică, ci un punct controlat de ei. Când cineva se conectează, infractorii pot vedea toate mișcările pe care le face. Iar când te conectezi la rețeaua lor falsă, infractorii pot colecta:

  • Date de autentificare pentru rețelele sociale;
  • Mesaje private;
  • Fotografii;
  • Coduri bancare;
  • Orice informație introdusă în telefon.

Acest tip de atac cibernetic funcționează ca o oglindă. Tot ceea ce vede și colectează infractorul corespunde cu ceea ce face utilizatorul în timp ce umblă pe telefon conectat fiind la acea rețea.

Cum să rămâi în siguranță

Vestea bună este că, dacă te conectezi la o pagină cu criptare și alte protocoale de securitate, nu trebuie să-ți faci griji în privința hackerilor. De ce? Pentru că aceste protocoale sunt concepute pentru a împiedica spionarea.

Soluțiile de protecție ar putea fi următoarele:

  1. Folosește datele mobile. Problema este din ce în ce mai puțin frecventă. Datele mobile funcționează aproape oriunde, iar cei mai mulți utilizatori au suficientă bandă de trafic de Internet pentru a efectua orice sarcină fără WiFi public;
  2. Utilizează un VPN. În cazul în care trebuie să te conectezi la WiFi public, este recomandabil să utilizezi o rețea VPN, care adaugă un strat suplimentar de securitate;
  3. Dezactivează WiFi-ul când ieși din casă. Este cea mai simplă măsură de protecție: dezactivează WiFi-ul smartphone-ului când nu îl folosești! În felul acesta eviți conectarea automată la rețele potențial periculoase.

Locurile cu WiFi public gratuit sunt cele mai vizate pentru atacuri cibernetici, iar în această categorie avem aeroporturile, centrele comerciale, cafenelele și stațiile de transport public. Hackerii știu că aici oamenii au cea mai mare nevoie de conectare, iar ei profită de urgența și nevoia utilizatorilor.

Experții în securitate cibernetică avertizează că datele personale și bancare sunt extrem de valoroase pentru infractori. Aceste informații pot fi vândute altor escroci pe sume mari sau pot fi folosite pentru furt de identitate.

Amendă uriașă pentru o companie telefonică din România care nu-și lăsa clienții să se porteze în altă rețea. Mii de români au fost afectați

