Cât consumă aerul condiționat, când e dat pe căldură. Cum influențează acest aparat electrocasnic factura la curent, pe timp de iarnă

13 feb. 2026, 18:39, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Tot mai multe persoane care au probleme cu încălzirea, recurg la aerul condiționat pentru un confort minim pe timp de iarnă. Însă, înrebarea este cât consumă acest aparat condiționat, dacă este folosit în sezonul rece. Ei bine, un aparat modern cu Inverter de 12.000 BTU poate consuma între 0,8 și 1,5 kW/h pe oră, în funcție de temperatură, izolație și frigul de afară. Iar dacă e folosit aproape 8 ore pe zi, consumul lunar poate ajunge între 160 și 290 kW/h, iar costul variază între 130 și aproape 300 de lei, în funcție de tarif.

Modelele moderne, dotate cu tehnologie Inverter și funcție de pompă de căldură, pot funcționa eficient chiar și la temperaturi exterioare de până la minus 20 de grade Celsius. Aceste aparate extrag căldura din aerul exterior și o transferă în interior, spre deosebire de sistemele clasice pe bază de rezistență electrică.

În primul rând, consumul diferă în funcție de capacitatea aparatului. De exemplu, un model de 9.000 BTU are un consum mediu cuprins între 0,8 și 1 kWh pe oră, în timp ce un aparat de 12.000 BTU poate ajunge la 1-1,5 kW/h pe oră. Diferența este influențată de temperatura setată, gradul de izolație al locuinței și condițiile meteo din exterior, potrivit bzi.ro.

Un aparat de 12.000 BTU care funcționează aproximativ 8 ore pe zi poate consuma în jur de 9,6 kW/h zilnic, iar într-o lună… acest lucru înseamnă un consum de aproximativ 160 kW/h, însă în condiții mai dificile, cu temperaturi foarte scăzute și o izolație slabă, consumul poate urca spre 250-290 kW/h.

La un tarif cuprins între 0,80 și 1 leu pe kW/h, costul lunar pentru încălzire poate varia între 130 și aproape 300 de lei. Modelele cu clasă energetică A+++ pot reduce consumul cu până la 40% față de aparatele mai vechi, iar tehnologia Inverter contribuie la menținerea unui consum constant, fără fluctuații mari.

FOTO – Caracter ilustrativ: ARHIVA Gândul

Temperatura setată are un impact direct asupra facturii, specialiștii recomandând menținerea unei temperaturi între 21 și 23 de grade Celsius. Fiecare grad în plus poate crește consumul de energie cu aproximativ 6%, iar setările peste 25 de grade pot duce la costuri semnificativ mai mari.

Ce trebuie să faci pentru a reduce consumul de energie electrică

Întreținerea este esențială, pentru ca aerul condiționat să funcționeze eficient pe timpul iernii. Filtrele de aer trebuie curățate lunar, pentru că depunerile de praf reduc fluxul de aer și obligă aparatul să funcționeze mai intens. Astfel, o simplă curățare poate reduce consumul cu până la 15%.

Unitatea exterioară trebuie verificată periodic pentru a nu fi blocată de zăpadă sau alte lucruri care pot afecta performanța. iar o revizie anuală realizată de un specialist ajută la identificarea eventualelor probleme și la menținerea eficienței.

Aparatul trebuie instalat cât mai sus pe un perete central, astfel încât aerul cald să fie distribuit uniform în încăpere, fiind recomandat să fie evitată montarea lângă uși sau ferestre, zone prin care se pierde căldură.

Totodată, folosirea modului manual de încălzire este recomandată în locul funcției „Auto”, deoarece aceasta poate alterna între modurile de răcire și încălzire, crescând inutil consumul. Utilizarea unui temporizator și o bună izolație a locuinței contribuie semnificativ la reducerea costurilor.

