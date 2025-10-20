Prima pagină » Actualitate » De ce nu este suficientă doar asigurarea obligatorie în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova

De ce nu este suficientă doar asigurarea obligatorie în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova

20 oct. 2025, 19:42, Actualitate
De ce nu este suficientă doar asigurarea obligatorie în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova

Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile. Iată cine riscă rămână fără nimic și ce trebuie știe proprietarii, după explozia din Rahova.

Explozia din Rahova a lăsat zeci de familii în fața unei realități crunte: asigurarea obligatorie PAD nu te ptrotejează în totalitate. Unii deja încasează despăgubirile, în timp ce alții se confruntă cu mari pierderi.

De altfel, mulți români nu știu care este diferența dintre polița obligatorie și cea facultativă, și ce oferă fiecare dintre ele, în cazul unui incident grav.

Iată care sunt limitele poliței obligatorii și de ce este esențială completarea ei cu o asigurare facultativă.

„PAID România gestionează doar polița obligatorie de asigurare, așa-numitul PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale). Aceasta acoperă doar riscurile de dezastru natural și anume: cutremur, alunecare de teren și inundație, ca fenomen natural. Primul pas în asigurarea locuințelor care, atenție, este obligatoriu. PAD-ul acoperă doar 100.000 de lei.

Pentru acoperirea altor riscuri, cum ar fi: explozie, incendiu, furt, vandalism, inundații de la vecini și altele, dar și pentru o acoperire superioară ca valoare trebuie făcut pasul doi în asigurarea locuinței, și anume, încheierea unei polițe facultative. Aceasta este opțională, nu este obligatorie, în schimb aduce foarte multe beneficii.

Pentru cazul specific întâmplat în Rahova, care a fost o explozie, despăgubirile cad în incidența poliței facultative. Deci, dacă un proprietar avea doar polița obligatorie, ea nu validează în asemenea situații, nu acoperă riscul de explozie”, a spus, pentru FANATIK, Cosmin Tudor, director adjunct PAID România.

Prin urmare, locuințele achiziționate prin credit sunt, în general, mai bine protejate în fața unor evenimente neprevăzute, întrucât băncile impun existența ambelor tipuri de polițe. Lipsa unei asigurări facultative poate însemna pierderi financiare majore în situații precum cea din Rahova.

În cazul unui credit bancar, atunci când pe locuință se pune ipotecă în favoarea băncii, banca îi impune să existe ambele forme de asigurare de locuință. Atât polița obligatorie PAD, cât și o poliță facultativă la întreaga valoare a locuinței cumpărate, cu toate riscurile uzuale acoperite. Deci dacă aveau un credit bancar, teoretic aveau ambele polițe.

Asigurătorii nu trebuie neapărat aștepte finalizarea cercetărilor și stabilirea vinovaților dintr-un dosar pentru a face plăți. Marea majoritate o fac foarte repede. Deja s-au plătit daune acolo, în Rahova. Din câte știu eu sunt vreo 170 de locuințe acoperite cu poliță facultativă”, a mai punctat reprezentantul.

Câți bani vor primi locatarii afectați de explozia din Rahova

Directorul adjunct PAID România mai susține , în cazul blocului afectat de explozia din Rahova, sumele pe care le vor primi proprietarii depind direct de nivelul la care și-au asigurat locuințele.

„Dacă valoarea apartamentului tău este de 100 de mii, iar tu îl asiguri la 75.000, ca să plătești mai puțin la asigurare, atunci când vei încasa o despăgubire, vei lua 75% din ea. Este noțiunea de sub-asigurare”, a explicat Tudor.

Cum sunt ajutați de stat locatarii blocului din Rahova

Chiar dacă nu toți locatarii și-au asigurat imobilele, există totuși o veste bună pentru ei: autoritățile locale le oferă sprijin, iar ajutorul financiar și opțiunile de relocare temporară sunt disponibile tuturor celor afectați, indiferent dacă locuințele lor erau asigurate sau nu.

Fiecare persoană evacuată va primi un ajutor de 1.500 de lei. Autoritățile au pus la dispoziție trei opțiuni de relocare: închirieri de pe piața liberă, apartamente oferite de organizații non-guvernamentale sau locuințe din fondul propriu al primăriei.

De precizat este și că, Primăria Municipiului București a alocat aproape 3 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru cazarea temporară a celor afectați, plata chiriei pe termen lung, hrană, consiliere psihologică și alte nevoi urgente. Ajutorul financiar se acordă pentru o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, astfel încât locatarii să primească tot sprijinul necesar.

