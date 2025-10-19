Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu

Explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, a avut ca punct de pornire apartamentul avocatei Vasilica Enache.

Potrivit MEDIAFAX, explozia s-a produs la etajul 5 al blocului nr. 32 de pe strada Vicina, în apropiere de Calea Rahovei nr. 317. Deflagarația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze naturale provenite chiar de la centrala termică a avocatei.

Din primele informații se pare că această centrală termică era singura din întregul imobil.

Identitatea avocatei ar fi fost confirmată de o rudă a acesteia, Florentina Georgiana Radu, într-o postare pe Facebook.

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă… totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris femeia.

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru”

Florentina Georgiana Radu o descrie pe avocata Vasilica Enache ca fiind „un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze”.

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu «pupă mama ochii tăi», nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă – a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.. (…) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea… Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip”, a mai scris fina avocatei.

Avocata ar fi avut dosare importante ce îi priveau pe câțiva politicieni

După ce identitatea victimelor a fost devoalată, pe rețelele de socializare au apărut zeci de postări cu zvonuri în care speculează că ar fi vorba de tentativă de crimă.

Vecinii avocatei susțin că aceasta ar fi avut dosare importante care îi priveau pe câțiva politicieni.

Pe site-ul Baroului București, însă, victima tragediei din cartierul Rahova al Capitalei figurează ca fiind inactivă din anul 2023, după 22 de ani de activitate.

În teorie, Vasilica Enache nu mai avea dreptul de a exercita profesia de avocat de mai bine de doi ani.

