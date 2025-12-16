De ce nu mai vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să participe la reality show-uri. ”N-avem ce să facem”

Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au explicat de ce nu mai vor să participe la reality show-uri.



Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Artista deține șase recorduri mondiale.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste . Artista a primit inelul de logodnă chiar de ziua ei, în anul 2020, 6 octombrie, zi în care a împlinit 18 ani. În data de 14 august 2021, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit.