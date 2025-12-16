De ce nu mai vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să participe la reality show-uri. ”N-avem ce să facem”

Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au explicat de ce nu mai vor să participe la reality show-uri.
Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Artista deține șase recorduri mondiale.
În urmă cu ceva timp, cei doi au făcut echipă la emisiunea ”America Express”, de la Antena 1. Acum, aceștia au mărturisit, pentru revista Elle, că nu mai vor să meargă la astfel de show-uri.
”Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru noi”, a spus răspicat Cleopatra Stratan.
”Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem”, a declarat și soțul său, Edward Sanda.