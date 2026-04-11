De ce pică Paștele în aceeași zi pentru ortodocșii pe rit nou și pe rit vechi, iar pentru catolici diferă data sărbătorilor pascale
Igreja albastră din Jurilovca, ridicată la jumătatea secolului al XIX-lea / Foto: GÂNDUL

Toate bisericile ortodoxe, pe rit nou și pe rit vechi sărbătoresc Paștele împreună pentru că folosesc calendarul iulian neîndreptat pentru calcularea echinocțiului și a lunii pline pascale, indiferent dacă utilizează calendarul gregorian pentru sărbătorile fixe. Tocmai această metodă unificată menține unitatea ortodoxă, spre deosebire de catolici care folosesc calcule astronomice moderne (gregoriene).

Indiferent de rit (vechi sau nou), calculele pentru Paște se bazează pe vechile tabele pascale, potrivit Doxologia.ro.

Data de 21 martie, considerată echinocțiul de primăvară, este diferită în cele două calendare (când e 21 martie pe Iulian, e deja 3 aprilie pe Gregorian) și astfel se explică decalajul față de Paștele Catolic

Pentru a respecta tradiția apostolică, Paștele ortodox trebuie să fie după echinocțiul de primăvară, după prima lună plină și, crucial, după Paștele evreiesc (Paștele iudaic),

Așadar, ortodocșii pe rit nou și vechi sărbătoresc împreună Paștele, deoarece regula de calcul a datei pascale a rămas unică pentru ambele biserici, fiind diferită doar calendarul civil/sărbătorilor fixe.

Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor

Programul Metrorex și STB de Paște: Cum circulă transportul în comun în noaptea de Înviere și în zilele libere

Supermarketul din România cu cea mai ieftină carne de miel. Cât costă acum, cu 3 zile înainte de Paște

Recomandarea video

Mediafax
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Abdicarea unei legende. Faptele sale au influenţat decisiv epoca în care a trăit

