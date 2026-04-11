De ce pică Paștele în aceeași zi pentru ortodocșii pe rit nou și pe rit vechi, iar pentru catolici diferă data sărbătorilor pascale

Toate bisericile ortodoxe, pe rit nou și pe rit vechi sărbătoresc Paștele împreună pentru că folosesc calendarul iulian neîndreptat pentru calcularea echinocțiului și a lunii pline pascale, indiferent dacă utilizează calendarul gregorian pentru sărbătorile fixe. Tocmai această metodă unificată menține unitatea ortodoxă, spre deosebire de catolici care folosesc calcule astronomice moderne (gregoriene).

Indiferent de rit (vechi sau nou), calculele pentru Paște se bazează pe vechile tabele pascale, potrivit Doxologia.ro.

Data de 21 martie, considerată echinocțiul de primăvară, este diferită în cele două calendare (când e 21 martie pe Iulian, e deja 3 aprilie pe Gregorian) și astfel se explică decalajul față de Paștele Catolic

Pentru a respecta tradiția apostolică, Paștele ortodox trebuie să fie după echinocțiul de primăvară, după prima lună plină și, crucial, după Paștele evreiesc (Paștele iudaic),

Așadar, ortodocșii pe rit nou și vechi sărbătoresc împreună Paștele, deoarece regula de calcul a datei pascale a rămas unică pentru ambele biserici, fiind diferită doar calendarul civil/sărbătorilor fixe.

