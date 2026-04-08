Programul Metrorex și STB de Paște: Cum circulă transportul în comun în noaptea de Înviere și în zilele libere

Programul Metrorex și STB de Paște. Mult a fost, puțin a mai rămas până când creștinii vor sărbători Paștele Ortodox. Având în vedere acest eveniment, multe persoane se vor deplasa în diverse locații, în noaptea de Înviere. Iată cum vor circula autobuzele, tramvaiele, troleibuzele, precum și trenurile metroului. Mai jos, în articol, găsiți și comunicatul transmis de CFR Călători.

Programul Metrorex și STB de Paște. Anual, transportul în comun are un program special de sărbători. În perioada Sărbătorilor Pascale, atât Metrorex, cât și STB adaptează orarul cu scopul de a oferi o experiență fluidă călătorilor, îndeosebi în noaptea de Înviere.

De pildă, în cazul Metrorex, trenurile vor circula cu program diferit, spre deosebire de zilele obișnuite de lucru. În noaptea de Înviere, călătorii vor putea accesa trenurile care vor circula la un interval mai mare, de 10-15 minute. Apoi, în a doua zi de Paște, se va menține un program de weekend și sărbători legale.

Așa cum Metrorex menționează în fiecare an, „accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse, etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite”.

În cazul STB, vehiculele de transport în comun își vor adapta programul. Și în cazul acesta va exista un program prelungit, însă frecvența mijloacelor de transport de suprafață poate fi mai redusă. De Paște, circulația autobuzelor, tramvaielor și a troleibuzelor se va adapta la programul de weekend.

Ce transmite CFR Călători

De menționat faptul că CFR Călători a emis un comunicat prin care relevă faptul că instituția „pune la dispoziția publicului capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a asigura mobilitatea călătorilor către destinațiile dorite”.

„În zilele cu trafic crescut din perioada sărbătorilor, compania va suplimenta operativ, cu vagoane, trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special cele care asigură legătura dintre București și marile orașe din principalele regiuni ale țării, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea materialului rulant. Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la fluxul de călători prognozat, recomandăm pasagerilor să își planifice din timp deplasările și să achiziționeze biletele în avans. De asemenea, pentru a evita supraaglomerarea trenurilor de la orele de vârf, recomandăm utilizarea tuturor trenurilor disponibile într-o zi de circulație. Achizițiile online pot fi făcute până la ora de plecare a trenului din stație, în funcție de locurile disponibile. Biletele în trafic intern pot fi achiziționate cu anticipație, prin utilizarea următoarelor canale de vânzare: online, pe www.cfrcalatori.ro

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

automatele de bilete din gări

casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători Indiferent de canalul de achiziție, pasagerii pot beneficia de reduceri atractive, precum 10% reducere pentru biletele dus-întors; până la 10% reducere pentru cumpărarea în avans. Totodată, CFR Călători acordă reduceri și facilități conform legislației în vigoare pentru diverse categorii de călători. Detalii complete sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic intern – Oferte și Facilități. Înainte de urcarea în tren, recomandăm călătorilor să se asigure că au bilet de călătorie valabil, pentru evitarea taxării suplimentare în tren corespunzătoare rangului de tren și zonei kilometrice și/sau suportarea costurilor amenzii, conform reglementărilor în vigoare”, transmite CFR Călători.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto