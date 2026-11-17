Microsoft a identificat cauzele care au provocat pana globală de săptămâna trecută, care a paralizat serviciile Outlook, Exchange și o serie de alte aplicații esențiale pentru activitatea de birou.

Gigantul tehnologic a publicat luni un raport preliminar în care a identificat trei factori care au dus la întreruperea serviciilor timp de 24 de ore: o eroare software veche de câteva luni, conexiuni interne defectuoase și probleme legate de capacitatea serverelor. Fiecare dintre aceste probleme ar fi putut fi rezolvată relativ ușor dacă s-ar fi manifestat separat. Însă, combinate, ele au provocat o întrerupere majoră a serviciilor, mult mai dificil de remediat, au explicat reprezentanții Microsoft, notează The Guardian.

Milioane de utilizatori din întreaga lume, afectați de pana Microsoft

Problemele au început joi, când utilizatorii din Statele Unite au raportat că nu își mai puteau accesa conturile de e-mail Outlook. Pe măsură ce întreruperea s-a prelungit și în ziua următoare, milioane de persoane din întreaga lume au semnalat că nu mai aveau acces la e-mail, dar nici la alte servicii Office 365.

Consecințele au fost grave și au afectat inclusiv funcționarea unor instituții publice esențiale.

Penitenciarele nu au putut elibera deținuți, spitalele au fost nevoite să revină la evidențele pe hârtie, școlile au pierdut legătura cu părinții, iar departamentele de poliție nu au mai putut primi sesizări privind infracțiuni. Microsoft a anunțat că problema a fost remediată și că serviciile au fost restabilite până sâmbătă. Compania și-a cerut scuze pentru incident. Reprezentanții Microsoft nu au atribuit întreruperea unui atac cibernetic sau unei breșe de securitate.

O eroare software din luna iulie a declanșat problemele

Într-o postare publicată luni pe platforma X, Charles Lamanna, vicepreședinte executiv responsabil de Copilot, Agents și Platform în cadrul Microsoft, a explicat că la originea incidentului s-a aflat o eroare software latentă, existentă încă din luna iulie.

Aceasta a făcut ca serverele Microsoft să fie suprasolicitate și să nu mai răspundă solicitărilor utilizatorilor. Lamanna a explicat că infrastructura companiei dispune, în mod normal, de două gateway-uri de rețea, adică puncte de intrare și ieșire care conectează sisteme separate și permit transferul de date între acestea.

Însă unul dintre aceste gateway-uri nu funcționa pentru Microsoft Teams, ceea ce a dus la supraîncărcarea gateway-ului principal. În același timp, peste 14% din capacitatea serverelor companiei era indisponibilă, din cauza unei probleme independente, apărute în ziua precedentă.

Cum au dus trei probleme tehnice la blocarea serviciilor Microsoft

Potrivit lui Charles Lamanna, combinația dintre traficul crescut și capacitatea redusă a serverelor a declanșat eroarea software care exista încă din luna iulie.

”Împreună, creșterea volumului de trafic și reducerea capacității serverelor au făcut ca gateway-ul de rețea să întâmpine eroarea latentă din iulie. Acest lucru a provocat acumularea solicitărilor, până când serverele au încetat, în cele din urmă, să mai răspundă. Incidentul s-a produs în intervalul de trafic maxim din Statele Unite”, a explicat oficialul Microsoft.

Practic, infrastructura Microsoft a fost supusă unui volum de solicitări pe care nu îl mai putea gestiona, iar sistemele au devenit treptat nefuncționale.

”Recuperarea a durat mai mult decât de obicei deoarece, pe măsură ce serverele reveneau în funcțiune, erau imediat suprasolicitate de traficul acumulat și deveneau din nou nefuncționale”, a explicat Lamanna.

Oficialul Microsoft a precizat că procedurile automate de recuperare nu fuseseră concepute pentru a restabili serviciile în cazul unei indisponibilități atât de extinse.

”Procesele noastre obișnuite de recuperare automată nu au fost proiectate pentru a restabili serviciile dintr-o stare atât de amplă de nefuncționare. În plus, deoarece principala eroare de cod era una latentă, introdusă cu câteva luni înainte, mecanismele noastre obișnuite de revenire la versiuni anterioare, lansare graduală și activare sau dezactivare a funcționalităților nu au putut anula rapid modificarea”, a explicat acesta.

Microsoft pregătește un raport final despre pana globală

Compania a anunțat că va publica un raport final privind incidentul, care va conține informații suplimentare despre cauzele defecțiunii și despre modul în care a fost gestionată criza. Charles Lamanna a precizat că documentul va oferi mai multe detalii despre problemele tehnice care au dus la întreruperea serviciilor.