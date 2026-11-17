După ce primarii liberali şi-au declarat susţinerea la şefia PNL, la nivel naţional, pentru Alin Tişe, a venit timpul ca şi preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, să adopte aceeaşi opţiune.

„Un partid cu 151 de ani de istorie nu are nevoie să fie reinventat” scrie Thuma, marţi, pe facebook.

„Înainte să alegem cine conduce PNL, trebuie să ne amintim ce este PNL. Colegul meu Alin Tișe a pus pe hârtie exact ceea ce a reprezentat partidul dintotdeauna. Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate”.

Câteva dintre obiectivele lui Tişe coincid cu ale liderului judeţului Ilfov.

⁠ ⁠”PNL este un partid de dreapta, așezat pe valori creștine și conservatoare: familie, credință, tradiție, identitate națională. Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru asta și nici de ce să o ascundem printre cuvinte la modă. ⁠ ⁠PNL este partidul celor care muncesc și construiesc. Clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii care își riscă banii ca să deschidă o afacere fac prosperitatea României, așa că trebuie să aibă un cuvânt decisiv și în felul în care este ea guvernată. Munca, proprietatea și meritul se respectă. ⁠ ⁠PNL aparține celor care îl construiesc în fiecare comunitate: membri, primari, consilieri locali și județeni, președinți de consilii județene, parlamentari. Legitimitatea vine din vot și din rezultate. Din nimic altceva. ⁠ ⁠PNL trebuie să fie puternic prin el însuși, în stare să reprezinte singur dreapta românească și să își hotărască singur direcția, fără să aștepte ca altcineva să i-o arate. ⁠ ⁠⁠Iar România trebuie să fie o țară respectată: ancorată în Uniunea Europeană și în NATO, partener strategic al Statelor Unite, atașată valorilor occidentale și demnă atunci când își apără interesele”.

Hubert Thuma mai scrie că „acestea nu sunt lozinci. Așa facem politică și administrație în Ilfov, an de an, iar primarii cu care lucrez zi de zi o știu mai bine decât oricine”.