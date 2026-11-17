Generalul în retragere Stelian Dinu, veteran de război, a trecut în neființă la vârsta de 97 de ani.

Anunțul a fost făcut de către Ministerul de Interne, pe pagina de Facebook a instituției.

„Transmitem, cu profund regret, vestea trecerii la cele veşnice a domnului general Stelian Dinu. Plecarea sa dintre noi reprezintă un moment de tristeţe pentru toţi cei care l-au cunoscut şi i-au apreciat activitatea de-a lungul timpului. În aceste clipe dificile, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată şi către cei apropiaţi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis, marţi, de oficialii Ministerului de Interne, pe pagina de Facebook.

Cine a fost Stelian Dinu, generalul decorat de Iohannis

Generalul Stelian Dinu a fost veteran de război și a condus Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI.

În 4 august 2019, Asociaţia îi transmitea un mesaj de felicitare la împlinirea vârstei de 90 de ani.

În 15 mai 2017, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru avansarea în grad: „Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, în retragere, a domnului general de brigadă – cu o stea, în retragere, veteran de război Dinu Stelian din Ministerul Afacerilor Interne”.

Sursa foto: Facebook / MAI