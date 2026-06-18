Prima pagină » Actualitate » De ce să stropești ferestrele cu usturoi. Metoda te scapă de o mare problemă din timpul verii

De ce să stropești ferestrele cu usturoi. Metoda te scapă de o mare problemă din timpul verii

De ce să stropești ferestrele cu usturoi. Metoda te scapă de o mare problemă din timpul verii
sursa foto: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iată de ce ar trebui să pulverizezi usturoi în jurul ferestrelor. Trucul te ajută să scapi de o problemă comună, din timpul verii.

Deoarece ne așteaptă, în acest weekend, un val de căldură, cu siguranță te-ar putea interesa modalitățile naturale prin care pot preveni neplăcerile comune acasă. Temperaturile ajung până la 31 de grade C în acest weekend, iar când vremea se încălzește atât de mult, mulți oameni deschid larg ferestrele pentru a lăsa aerul proaspăt să intre, mai ales noaptea, când temperaturile de afară mai scad.

Totuși, acest lucru poate duce la o problemă majoră pentru unele gospodării, în special pentru cele care se tem de păianjeni. Există multe puncte de intrare în jurul casei pe unde pot pătrunde păianjenii, inclusiv crăpături și găuri în pereți.

Cu toate acestea, ferestrele rămân una dintre cele mai comune modalități prin care păianjenii și alte insecte pot pătrunde în casă. Când vremea este caldă și ați deschis toate ferestrele, aceasta este practic o invitație pentru aceste insecte să-și croiască drum în casa ta. Dar există modalități simple de a ține ferestrele deschise și de a preveni insectele, scrie Daily Express.

Căldura ar putea provoca o creștere a numărului de păianjeni observați, spun experți în păianjeni.

Conform Ageas UK, unul dintre remediile naturale pe care le puteți folosi pentru a preveni păianjenii în casă este usturoiul. Acest aliment, pe care mulți îl au deja în casele lor, nu este doar o modalitate excelentă de a îmbogăți aroma unui preparat, ci și un instrument excelent de combatere a dăunătorilor.

Logica este simplă: păianjenii urăsc mirosurile puternice, iar usturoiul este unul dintre lucrurile cu cel mai puternic miros pe care îl poți folosi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
11:54
Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
APĂRARE Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
11:39
Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
ACTUALITATE Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
11:30
Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
AUTO Cât de mult timp câștigi, de fapt, dacă gonești cu viteză mare pe autostradă. Calculul care arată diferența reală între 150 km/h și limita legală
11:05
Cât de mult timp câștigi, de fapt, dacă gonești cu viteză mare pe autostradă. Calculul care arată diferența reală între 150 km/h și limita legală
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Cât timp AUR este în Parlament, Nicușor Dan ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a da un premier”
11:00
Gen. Silviu Predoiu: „Cât timp AUR este în Parlament, Nicușor Dan ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a da un premier”
ACTUALITATE Speră Bolojan la scaunul de la Cotroceni? Generalul Silviu Predoiu: „Sunt convins că a rămas cu gândul că dacă ar fi candidat la președinție ar fi câștigat”
10:30
Speră Bolojan la scaunul de la Cotroceni? Generalul Silviu Predoiu: „Sunt convins că a rămas cu gândul că dacă ar fi candidat la președinție ar fi câștigat”
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Țara cu cel mai scăzut nivel de muncitori din ultimul deceniu. De ce nu trebuie să te duci acolo
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști! Ce probleme are soțul Andrei Voloș
Ce se întâmplă doctore
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
A fost descoperit un tip de accidentare specific bicicletelor electrice, iar fenomenul este îngrijorător
FLASH NEWS Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
12:05
Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
RĂZBOI Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
11:46
Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
11:34
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
FLASH NEWS Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale
11:25
Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea, în ziua Congresului Extraordinar al PNL
11:14
Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea, în ziua Congresului Extraordinar al PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe