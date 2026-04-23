Dinu Iancu Sălăjanu s-a suspendat din funcţia de şef al PNL Sălaj

Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Această decizie are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională, transmite biroul de presă al filialei judeţene de partid.

„Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”, mai scrie PNL Sălaj.

Șeful PNL al CJ Sălaj a fost plasat sub control judiciar de DNA. Procurorii au reținut alte 6 persoane în dosarul de corupție de la CJ Bistrița Năsăud

De necrezut! Câți euro te costă să-ți cânte la nuntă Dinu Iancu Sălăjanu

Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”