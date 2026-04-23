Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale

Galerie Foto 3
Sursă foto: Mediafax

Prințul Harry al Marii Britanii a sosit, joi, la Kiev într-o vizită neanunțată, potrivit jurnalistului britanic Chris Ship. Acesta a postat un videoclip pe contul său de X în care fiul cel mic al regelui Charles este văzut în timp ce coboară dintr-un tren de noapte din Polonia, la gara din Kiev.

Prințul Harry a declarat că se bucură să se întoarcă în Ucraina.

„Mă bucur să fiu din nou în Ucraina”, a spus el.

Prin această vizită, ducele de Sussex și-a propus să reamintească oamenilor din întreaga lume cu ce se confruntă ucrainenii și să îi susțină pe cei care „desfășoară o muncă extraordinară în fiecare oră a fiecărei zile, în condiții incredibil de dificile”, scrie RBC-Ukraine.

Potrivit ITV News, înalți oficiali occidentali din domeniul apărării se reunesc în capitala Ucrainei cu ocazia Conferinței de securitate de la Kiev. Joi dimineață, Harry a ținut un discurs în cadrul conferinței și le-a spus că lupta de aici este mai mult decât o simplă dispută teritorială.

Prințul Harry a vizitat Ucraina de două ori pe durata războiului. Prima sa călătorie a fost la Lviv în aprilie 2025, unde a vizitat o clinică care oferă îngrijiri soldaților răniți.

Sursă foto: Mediafax

Ulterior, pe 12 septembrie, în același an, a sosit la Kiev, unde a vizitat Muzeul Național de Istorie al Ucrainei, s-a întâlnit cu veterani, a vizitat o clădire de locuințe distrusă într-un atac rusesc și a adus un omagiu soldaților căzuți la memorialul din Maidan Nezalezhnosti.

La cea de-a patra aniversare a războiului, prințul Harry le-a transmis ucrainenilor un mesaj în care și-a exprimat admirația pentru reziliența poporului ucrainean.

