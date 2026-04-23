Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi

O situație neobișnuită și periculoasă a fost semnalată pe un drum județean din județul Călărași, unde o rochie albă atârnată pe o sfoară, întinsă peste carosabil, a fost percepută de șoferi ca o posibilă „sperietoare” sau „fantomă”. Gestul, tratat ca o glumă de autori necunoscuți, ridică însă riscuri serioase pentru siguranța rutieră.

Glumă sinistră pe un drum județean

Incidentul a avut loc în zona Lehliu Gară, la ieșirea din Valea Argovei spre Siliștea. Șoferii care au tranzitat zona au observat o rochie albă suspendată de o sfoară, întinsă de o parte și de alta a drumului, la o înălțime redusă, conform calarasipress.ro.

Obiectul a fost fotografiat de participanți la trafic, după ce a creat confuzie în rândul celor care circulau prin zonă.

Autorii nu au fost încă identificați, însă gestul pare să fi fost conceput ca o farsă. În practică însă, situația ridică probleme serioase de siguranță rutieră.

Risc major de accidente

O astfel de apariție pe carosabil poate induce reacții bruște în trafic, în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

În lipsa unei vizibilități bune, șoferii pot reacționa impulsiv: frânări bruște sau manevre de evitare care pot duce la pierderea controlului asupra vehiculului.

În cel mai grav scenariu, o astfel de situație poate genera accidente rutiere cu consecințe serioase, mai ales pe drumuri județene unde viteza și atenția sunt deja factori critici.

