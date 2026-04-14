De ce te simți mereu obosit? Medicul explică legătura cu o afecțiune comună

Medicul Barbara Kubicka explică faptul că senzația de letargie și oboseală poate fi un semn al unui lucru legat în special de vremea mai caldă. Pe măsură ce temperaturile cresc timid, importanța unei hidratări corespunzătoare devine din ce în ce mai importantă.

Senzația de sete este printre cei mai evidenți indicatori ai deshidratării. Alături de uscăciunea gurii și a buzelor, urina mai închisă la culoare și nevoia redusă de a folosi toaleta.

Deshidratarea este problema

În cazuri mai grave, puteți începe să vă simțiți letargic, amețit sau chiar confuz. Totuși, există și alte simptome pe care este posibil să nu le fi luat în considerare anterior.

Dr. Barbara Kubicka, fondatoare, directoare și doctoriță a clinicii Clinicbe din Londra, a declarat pentru Surrey Live anul trecut pe vremea asta:

„Uneori, senzația de letargie și oboseală poate fi un semn de deshidratare, pe care oamenii o atribuie uneori altor factori. Acest lucru este valabil mai ales când vremea este caldă.

Beți mai mult

În perioadele calde și calde, transpirăm mult mai mult și, prin urmare, trebuie să bem mai mult decât de obicei pentru a compensa pierderea suplimentară de apă.

„În plus, când este cald/fierbinte, vasele noastre de sânge tind să se dilate pentru a încerca să radieze căldură suplimentară din corp. Vasodilatația poate scădea ușor tensiunea arterială, iar atunci când nu bei suficient pentru a compensa această scădere a tensiunii arteriale, te poate face să te simți leșinat și leneș.”

Consumul zilnic de apă recomandat este de doi litri pe zi, deși acesta variază în funcție de nevoile personale ale fiecărui individ, inclusiv greutatea, frecvența exercițiilor fizice și consumul de cafeină, printre alți factori care contribuie.

