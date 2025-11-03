De de nu există Black Friday la materiale de construcții. Principalele motive pentru care reducerile sunt imposibile

Reducerile de Black Friday la materile de construcții sunt o iluzie, afirmă specialiștii. Cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor grele, unde profitabilitatea reală se joacă în câțiva euro pe tonă. Astfel, prețurile mici sunt imposibil de pus în practică, citează Libertatea.

„Spre deosebire de electronice sau fashion, unde adaosurile comerciale pot fi ajustate temporar, în construcții vorbim despre marje de 3–7%, dictate de costul materiilor prime și de transport. Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere”, explică Cosmin Raileanu, fondatorul Depozit Virtual, platforma vindem-ieftin.ro.

Pentru o informare corectă a consumatorilor, specialiștii vin cu exemple concrete. Adaosul mediu la fier beton este între 3 și 7%, iar transportul poate însemna încă 10–15% din costul final. La panouri sandwich, prețul depinde direct de cursul metalului și de energia electrică.

„Când vezi reduceri de 40–50% la materiale de bază, e clar că cineva a crescut prețul înainte. Nu există magie în cifre, doar manipulare în ambalaj”, afirmă Cosmin Raileanu. Inducerea în eroare prin marketing O altă problemă gravă, arată specialiștii, o reprezintă lipsa de educație tehnică a cumpărătorilor. Mulți nu știu să interpreteze diferențele între calitățile materialelor – grosimi, densități, acoperiri sau coeficienți termici.

„Ofertele spectaculoase profită de necunoașterea clientului. De fapt, omul plătește mai mult pe termen lung, prin reparații, pierderi de eficiență și calitate scăzută”, explică fondatorul Depozit Virtual.

Reduceri de bun simț

Există însă zone unde Black Friday are sens – la produsele de finisaj și amenajare, unde designul, stocurile vechi sau seriile scoase din producție pot fi lichidate. Acolo există o anumită flexibilitate de preț. Însă nu la materialele de bază, care țin o casă în picioare. În aceste cazuri, reducerile spectaculoase sunt fie trucuri de marketing, fie pierderi mascate.

