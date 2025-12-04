De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”

„Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță că este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație” este anunţul postat încă de la prima oră a dimineţii, pe pagina de facebook a companiei.

În anunţ se mai precizează faptul că sopcietatea furnizoare „a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populației cât mai rapid posibil.”

„Astfel, în această dimineață, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenții economici. Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OG 7/2023″, mai transmite ESZ Prahova.

