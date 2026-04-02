De unde știe pompa când rezervorul de benzină/motorină este plin, ca să se oprească. Ce este „efectul Venturi”

Întotdeauna în momentul în care facem plinul cu benzină, sau motorină, alegem modul automat. Acționăm clapeta de blocare și așteptăm. Nu avem nici o grijă că în momentul de prea-plin combustibilul se va revărsa prin benzinărie. Este efectul Venturi care evită să se producă vreo nefăcută, sau nenorocire.

Duza de benzină are un tub prin care curge combustibilul. Există un al doilea tub în interiorul acelui tub. Acest al doilea tub se conectează la un spațiu plin cu aer. Pe măsură ce aerul curge normal prin acest tub, spațiul cu aer rămâne umflat. Când rezervorul de benzină se umple, tubul de aer începe să se umple cu benzină. Astfel, în momentulîn care se ajunge la plin, fluxul de benzină sau motorină se închide automat automat.

Asta schimbă presiunea aerului, determinând aerul să iasă din sacul de aer și să împingă benzina din tub. Această acțiune dezumflă sacul de aer, ceea ce declanșează mecanismul de oprire.

Efectul Venturi se produce atunci când un fluid ajunge intr-o zonă cu restrângere a secțiunii, unde viteza fluidului se apropie de viteza locală a sunetului.

Atunci când într-un sistem,un fluid este într-o stare de curgere limitată, o scădere suplimentară a nivelului presiunii în aval nu va duce și la o creștere a debitului. Cu toate acestea, debitul pentru un fluid comprimabil va crește impreuna cu presiunea din amonte, ceea ce va crește densitatea fluidului prin constricție (deși viteza va rămâne constantă). Acesta este principiul funcționării unei duze de Laval.

