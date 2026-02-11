De Valentine’s Day 2026, prețul florilor va crește cu până la 20-30%. Cât costă acum un buchet, la piață sau în supermarket

Odată cu venirea primăverii, dar mai ales acum în „luna iubirii”, afacerile cu flori… înfloresc. Primele comenzi au început deja să fie plasate pentru Valentine’s Day, sărbătoarea dragostei care este aniversată în fiecare an, pe 14 februarie. În acest context, vânzătorii le recomandă clienţilor să-şi rezerve buchetele din timp, mai ales că sâmbătă preţul florilor va creşte cu 20-30 la sută.

În supermarketuri şi în florării s-au făcut stocuri impresionante de flori, mai ales că mulţi au dat comenzile din timp.

Oferte pentru toate gusturile şi portofelele

Cei care vor să economisească bani, merg în piață, unde prețul unui buchet cu 5 fire de trandafir este 35 de lei. Totuși, la piaţa de flori, comercianţii se plâng că vânzările sunt mai slabe ca-n alţi ani.

„Să vedem, așteptăm și clienți. Ne pregătim. Nu vedeți câți trandafiri avem? Poți să vinzi și 500 și 300”, spune un florar.

Dar cei care vor să impresioneze și mai mult, se duc la florărie, unde prețul pentru același buchet este triplu, dar designul face diferența.

„Ei ne cer buchete mari de trandafiri rosii. Astea sunt cele mai cerute. O cutie superbă cu panglici, cu ambalaje elegante, cu sau fără glitter în ele, cu mesaje impresionante, cu felicitările noastre superbe din catifea”, spune Răzvan Andrei, director creativ, pentru Observator TV.

Iar pentru cei care nu au foarte mult timp la dispoziție, este suficientă o singură oprire la un supermarket, iar un buchet de flori începe de la 20 de lei și ajunge până la 60 de lei, în funcție de florile alese.

Ce spun unii clienți despre florile oferite pe 14 februarie:

„Pentru soție nu există limita la buchet. Am o florărie specială unde mă duc și am acolo tot timpul tot ce trebuie. Pentru mine este foarte important ca florile să fie frumoase și să fie foarte aspectuase și fresh”, spune un tânăr.

„O masă în oras. Şi buchetul de flori nu lipseşte. Un depozit de flori unde acolo sunt cele mai ok, cele mai proaspete şi de acolo le voi achiziţiona. Trandafiri roşii. 300, 500 de lei”, spune un alt tânăr.

