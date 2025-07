Asociația Comunelor din România, întâlnire cu Cseke Attila, după propunerea sa de eliminare a funcției de viceprimar din localitățile mici

Propunerea lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, de eliminare a funcției de viceprimar în unitățile administrativ teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori a creat discuții aprinse în spațiul public. Mai mult, sursele Gândul transmit că o delegație a Asociației Comunelor din România ar urma să se întâlnească luni cu ministrul, pentru a vedea propunera de act normativ.

De asemenea, aceleași surse susțin că o întâlnire ar urma să aibă loc și cu ministrul Finanțelor, tot luni, la Palatul Victoria.

În prezent, România are 2.862 de comune, iar dintre acestea peste 460 au sub 1.500 de locuitori. De asemenea, România are și un oraș sub 1.500 de locuitori. Este vorba despre Băile Tușnad, din județul Harghita, care numără 1.372 de locuitori.

Până în acest moment, însă, nu se știe când ar putea să intre în vigoare și să producă efecte o astfel de măsură. Pe surse aflăm că momentan proiectul este în lucru și urmează să mai fie purtate discuții cu părțile implicate.

