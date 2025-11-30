De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, celebra fasolea cu ciolan ar putea fi din import, cu prețuri pe măsură

De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, mai toate ingredientele pe care le folosim pentru a găti, de exemplu, fasolea cu ciolan, un preparat atât de apreciat de toată lumea, provin din import și prețurile sunt pe măsură

Astfel, fasolea pe care o găsim în piețe provine din China și Egipt. Carnea de porc vine tocmai din Chile, morcovii din Grecia, ceapa din Ucraina și usturoiul din China, potrivit Digi 24.

Și, evident, pentru toate acestea plătim mai mult, mai cu seamă că, anul acesta, vremea extremă a afectat serios culturile agricole.

Pentru un kilogram de fasole plătim între 10-15 sau poate chiar 20 lei, evident, în funcție de locul de unde cum facem cumpărăturile.

Ciolanul de porc afumat se vinde supermarket-uri cu prețuri cuprinse între 30 lei pe kilogram, dar poate ajunge și la 100 lei.

Apoi, pentru tradiționala, la mâncare apreciată de toată lumea avem nevoie și de ceapă, morcovi, ardei, suc de roșii, usturoi, dar și condimente, după gust.

Dacă gătim acasă, o să cheltuim în jur de 50-60 lei, mai ales că multe dintre ingrediente le avem deja în gospodărie, iar avantajul este că avem suficiente porții pentru toată familia.

Cei care nu vor să stea în bucătărie, pot comanda totuși de la restaurante, doar că plătesc ceva mai mult. O porție costă în jur de 70 lei, potrivit sursei citate.