România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave

Olga Borșcevschi
29 nov. 2025, 12:45, Actualitate
Ziua Națională a României este celebrată anual prin una dintre cele mai spectaculoase parade din țară. Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul devine centrul principal al ceremoniilor oficiale, găzduind o serie de manifestări cu caracter militar și cultural, în cadrul cărora mii de participanți, tehnică de specialitate și aeronave defilează în fața publicului. Totuși, în acest an, România nu va avea un ministru al Apărării prezent la evenimentul solemn. Cu doar doua zile pană la parada, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan.

Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică, și 45 de aeronave, vor participa la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alături de militari români, în acest an vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Programul complet al paradei militare

Sâmbătă au loc repetiții generale pentru parada națională de 1 Decembrie. Sunt impuse restricții de trafic pe arterele din zona Arcului de Triumf.

Atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, de sâmbătă, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9:00 – 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

„Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și cu reducerea impactului fonic asupra populației civile”, precizează MaPN.

Pe 1 decembrie 2025, activitățile sunt programate astfel:

  • Ora 11:00 – Începerea Paradei Militare în Piața Arcul de Triumf, cu participarea militarilor români și a detașamentelor internaționale;

Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar pe navele maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz (ansamblu de drapele sau de lumini pe care le arborează o navă cu ocazia unor solemnități)

  • În zona Arcului de Triumf va fi amplasată o expoziție de tehnică militară, accesibilă publicului până la ora 14:30, după finalizarea ceremoniei;

În garnizoanele unde sunt dislocate unități militare vor avea loc ceremonii militare și religioase, organizate cu sprijinul autorităților locale. Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor marca Ziua Națională prin ceremonii și activități specifice. 

Retragere cu torțe a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Evenimentele se vor încheia cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19:00. Traseul va porni de la Palatul Cercului Militar Național și va continua pe Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, strada Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, până la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Pe 1 Decembrie, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

În garnizoanele în care sunt dislocate mari unități și unități militare, reprezentanții Armatei României vor participa, la solicitarea și cu sprijinul autorităților locale, la pregătirea, organizarea și desfășurarea de ceremonii militare și religioase.

Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor participa la ceremonii și activități specifice organizate cu ocazia Zilei Naționale.

Fără drone la Paradă

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI.

„Înțelegem că mulți dintre voi folosiți dronele pentru filmări si activități recreative, dar, trebuie să ținem cont că anumite zone se află sub restricții temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor”, arată MAI pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Bolojan îl propune interimar pe Miruță

Mediafax
Cele mai noi