Wizz Air își mută operațiunile din Abu Dhabi în România, după închiderea bazei din Emirate

11 oct. 2025, 14:21, Actualitate
Wizz Air intenționează să relocheze aproape jumătate dintre cei 450 de angajați afectați de închiderea operațiunilor sale din Abu Dhabi către huburi din Europa de Est. Compania aeriană low-cost plănuiește să păstreze între 150 și 200 de angajați.

Pe listă figurează inclusiv piloți, membri ai echipajului de cabină și personal administrativ, dar totul ține de modul în care va decurge procesul de relocare a acestora.

„Relocați în Ungaria, Polonia sau România”

Potrivit directorului de HR umane, Marion Geoffroy, care a acordat un interviu agenției Bloomberg, „ei sunt relocați în Ungaria, Polonia sau România. Vedem că există cerere pentru ca oamenii noștri să rămână în cadrul Wizz”.

Compania aeriană cu sediul în Ungaria și-a suspendat luna trecută operațiunile din Abu Dhabi pentru a reduce cheltuielile, în condițiile în care se confruntă cu probleme legate de motoare, provocări geopolitice și bariere de reglementare în regiune.

Wizz își concentrează, din nou, atenția pe dezvoltarea pieței sale principale din Europa Centrală și de Est și a deschis recent o bază la Bratislava, în Slovacia.

Compania aeriană s-a confruntat cu dificultăți în gestionarea costurilor tot mai mari, deoarece a fost nevoită să țină la sol mai multe aeronave Airbus din cauza problemelor de întreținere ale motoarelor produse de divizia Pratt & Whitney a grupului RTX Corp.

Totuși, situația se îmbunătățește, a declarat Geoffroy, iar compania se așteaptă ca aceste imobilizări la sol să se încheie până în 2027.

