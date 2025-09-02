Wizz Air este în centrul unui scandal de proporții la Cluj. Renumita companie aeriană este acuzată că a vândut bilete excesiv, context care a dus la crearea unui adevîrat haos pe Aeroportul din Cluj. Peisajul a fost dezolant marți dimineață: munți de bagaje și nervi, zeci de pasageri care trebuiau să ajungă la Londra și Stuttgart rămânând blocați în incinta aeroportului.

Compania aeriană Wizz Air a vândut mai multe bilete decât locuri în aeronave, în total, 27 de oameni fiind refuzați la îmbarcare, deși aveau bilete plătite.

Haos pe Aeroportul din Cluj. „Ni s-a spus că nu mai sunt locuri, deși plătisem și bagaj de cală”

Spre stupoarea lor, pasageau să ajungă la Londra și la Stuttgart au rLondra – Luton, programată la ora 6:15, au aflat direct la ghișeu că nu mai pot zbura. Marți ii de pe cursa spre dimineața, zeci de pasageri care trebuirămas blocați în aeroport, după ce Wizz Air a vândut mai multe bilete decât locuri în aeronave. În total, 27 de oameni au fost refuzați la îmbarcare, deși aveau bilete plătite și, în unele cazuri, chiar și bagaje de cală deja predate.

„Ni s-a oferit ca soluție să plecăm mâine din Budapesta și să ni se plătească o cazare. Dar eu trebuia să fiu deja azi-noapte la serviciu. În plus, mașina noastră este parcată la Luton, unde parcarea e plătită doar până la 10:30. Trebuie să o prelungim și asta înseamnă costuri pe care nu le acoperă nimeni. Cum să-ți faci planurile în asemenea condiții? Cum e posibil să plătești un bilet și să nu știi dacă vei zbura sau nu?” Oamenii veniseră din Alba Iulia după ce participase la un botez, a trăit același coșmar. „Am condus ore întregi ca să fiu aici la timp, la 4 dimineața, cu biletul cumpărat, cu bagajul plătit și tot nu am fost lăsat să mă urc în avion. Este revoltător”, a declarat un pasager pentru Știri de Cluj.

Haos pe Aeroportul din Cluj. Situație la indigo la zborul din Cluj spre Stuttgart



Situația s-a repetat identic la cursa spre Stuttgart, programată de pe Aeroportul Cluj-Napoca la ora 7:10, 13 persoane pierzând cursa. Însă, pentru unii dintre ei, consecințele au fost chiar mai grave.

„Aveam bilet din Cluj la Stuttgart. Dar de acolo trebuia să zbor spre Londra – Aeroportul Heathrow. Pentru că nu m-au urcat în avionul de la Cluj, am pierdut și al doilea zbor. Două bilete aruncate pe apa sâmbetei într-o singură dimineață! Este o bătaie de joc incredibilă. Nu mai vorbim de 1-2 locuri, ci de peste 10 oameni lăsați pe jos. Cum este posibil să li se permită să vândă mai multe bilete decât locuri în avion?”, comentează o altă pasageră revoltată.

Alți călători precizează că li s-a comunicat sec că trebuie să aștepte un alt zbor, fără nicio certitudine că vor ajunge la destinație la timp.

Companiile aeriene pot face overbooking doar în condiții strict reglementate

Potrivit legislației europene, companiile aeriene au voie să vândă mai multe bilete decât locuri, însă doar în anumite condiții strict reglementate. Astfel, companiile trebuie să îi informeze pe pasageri la momentul rezervării că locul lor poate fi supus overbooking-ului și să aibă politici clare de despăgubiri.

Dacă un pasager este refuzat la îmbarcare, compania este obligată să ofere fie rerutare, fie cazare și mese până la următorul zbor disponibil. În plus, pentru cursele din interiorul UE, pasagerii pot solicita compensații de până la 600 de euro per persoană, în funcție de distanța zborului și de durata întârzierii. Altfel spus, overbooking-ul este legal, dar numai dacă drepturile pasagerilor sunt respectate. În cazul de la Cluj, oamenii acuză că soluțiile oferite nu acoperă pierderile reale suferite. Din păcate, în foarte multe cazuri, banii sunt primiți cu întârziere sau nu mai sunt primiți niciodată.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

SCANDAL într-un avion al companiei Wizz, care venea de la Bruxelles la Bucureşti. Un pasager român a lovit echipajul şi a strigat diverse mesaje

Wizz Air, forțată să-și schimbe practicile, după PLÂNGERILE depuse. Cum erau „lăsați în aer” pasagerii, deși plăteau corect abonamentele