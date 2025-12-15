Prima pagină » Actualitate » Decizie neașteptată a lui George Clooney, în cariera profesională. Ce nu va mai face actorul în filmele sale, după o discuție cu soția sa

Decizie neașteptată a lui George Clooney, în cariera profesională. Ce nu va mai face actorul în filmele sale, după o discuție cu soția sa

15 dec. 2025, 17:38, Actualitate
Actorul George Clooney a declarat, într-un interviu pentru Daily Mail, că după o discuţie cu soţia sa, Amal, şi ţinând cont de vârstă, că nu mai este interesat de roluri romantice în filme. Mai exact, nu va mai „săruta fete” pe ecran.

„Am încercat să urmez calea lui Paul Newman – «Bine, nu mai sărut fete». Când am împlinit 60 de ani, am avut o discuţie cu soţia mea. I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu băieţii. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot ţine pasul, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane granola mănânci, asta e o realitate»”, a spus Clooney, potrivit Știrilor Pro TV.

Filmele romantice din cariera actorului George Clooney

Printre filmele romantice ale sale, fiind considerat unul dintre cei mai populari actori romantici de la Hollywood, se numără „One Fine Day” cu Michelle Pfeiffer, „Out of Sight” cu Jennifer Lopez, „Up in the Air” cu Vera Farmiga şi „Ticket to Paradise” cu Julia Roberts.

Starul din „Ocean’s Eleven” ar fi dat de înţeles această decizie de ceva vreme. În martie, el a declarat pentru „60 Minutes” că se retrage complet din „filmele romantice” pentru a face loc noii generaţii de actori principali de la Hollywood.

„Uite, am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actorii principali de 25 de ani. u asta e treaba mea. Nu mai fac filme romantice”, a spus el.

Într-un interviu, acordat în 2022, pentru The New York Times, Clooney şi-a amintit că, exact la începutul carierei sale, a avut probleme cu un regizor care i-a criticat tehnica de sărut pe ecran.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele, a trebuit să filmez o scenă de sărut cu o fată, iar regizorul mi-a spus: «Nu aşa». Iar eu i-am răspuns: «Omule, asta e mişcarea mea! Aşa fac şi în viaţa reală!»”, a explicat Clooney.

Mediafax
